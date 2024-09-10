Директор «Пари НН» о судействе в игре с «Динамо» Махачкала: «На Бобровского шло давление, второй раз он не смог отказать ВАР. Надо принимать решения ЭКС, но странно выглядят формулировки»

Директор «Пари НН» высказался о судействе в матче с «Динамо» Махачкала.

– Ваше мнение о работе Бобровского и Шафеева в игре против «Махачкалы»?

– Для меня природа этих ошибок понятна.

На 5-й минуте Шафеев подозвал Бобровского к монитору – он (Бобровский – Спортс’’) остался при своем мнении. У него уже идет диссонанс с ВАР.

Проходит время – опять эпизод: красная карточка игроку «Махачкалы», понятно, что она железобетонная. Но игра проходит в , на судью идет давление.

Только что не дал пенальти, потом дал красную карточку – и опять эпизод, где он назначает пенальти, а его зовет ВАР. Мне кажется, это вопрос взаимодействия – второй раз Бобровский не смог отказать ВАР.

– Какое у вас мнение по моменту – и пенальти в ворота « »?

– По итогам этого матча ЭСК признала одну ошибку судьи – неправильно назначенный пенальти в ворота Махачкалы. В эпизоде, где Кирилл руками вытолкнул Касинтуру, признали, что фола нет.

Мы должны, получается, все-таки это решение принимать, потому что тот же Мажич говорит, что у нас в ЭСК сидят опытные арбитры, которые работали на высочайшем уровне. Раз они так решают, значит, так и есть.

– Вы доверяете ЭСК?

– Для нас, наверное, как и для большинства клубов, странно выглядят размытые формулировки, в некоторых эпизодах они вызывают сомнения. У нас хоть и были эпизоды, но мы в этом году ни разу не подавали их в ЭСК – не посчитали нужным обращаться.

Скажем так, вопросы есть. Эти расплывчатые формулировки смущают, мягко говоря.

– По-моему, формулировка «Кирилл вытолкал» от вас – совсем не размытая.

– Допустимо вытолкнул, да, – сказал спортивный директор « » в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Скандал с судьями в Махачкале – что это было? Разбор Спортса’‘