Директор «Пари НН» о судействе в игре с «Динамо» Махачкала: «На Бобровского шло давление, второй раз он не смог отказать ВАР. Надо принимать решения ЭКС, но странно выглядят формулировки»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Александр Удальцов Милорад Мажич Кирилл Гоцук видеоповторы Пари НН Динамо Махачкала ЭСК РФС Эгаш Касинтура Рафаэль Шафеев Это футбол, брат! Футбол

Директор «Пари НН» высказался о судействе в матче с «Динамо» Махачкала.

– Ваше мнение о работе Бобровского и Шафеева в игре против «Махачкалы»? 

– Для меня природа этих ошибок понятна.

На 5-й минуте Шафеев подозвал Бобровского к монитору – он (Бобровский – Спортс’’) остался при своем мнении. У него уже идет диссонанс с ВАР.

Проходит время – опять эпизод: красная карточка игроку «Махачкалы», понятно, что она железобетонная. Но игра проходит в Махачкале, на судью идет давление.

Только что Бобровский не дал пенальти, потом дал красную карточку – и опять эпизод, где он назначает пенальти, а его зовет ВАР. Мне кажется, это вопрос взаимодействия – второй раз Бобровский не смог отказать ВАР.

– Какое у вас мнение по моменту ГоцукКасинтура и пенальти в ворота «Махачкалы»?

– По итогам этого матча ЭСК признала одну ошибку судьи – неправильно назначенный пенальти в ворота Махачкалы. В эпизоде, где Кирилл руками вытолкнул Касинтуру, признали, что фола нет. 

Мы должны, получается, все-таки это решение принимать, потому что тот же Мажич говорит, что у нас в ЭСК сидят опытные арбитры, которые работали на высочайшем уровне. Раз они так решают, значит, так и есть.

– Вы доверяете ЭСК?

– Для нас, наверное, как и для большинства клубов, странно выглядят размытые формулировки, в некоторых эпизодах они вызывают сомнения. У нас хоть и были эпизоды, но мы в этом году ни разу не подавали их в ЭСК – не посчитали нужным обращаться.

Скажем так, вопросы есть. Эти расплывчатые формулировки смущают, мягко говоря.

– По-моему, формулировка «Кирилл вытолкал» от вас – совсем не размытая.

– Допустимо вытолкнул, да, – сказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Скандал с судьями в Махачкале – что это было? Разбор Спортса’‘

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2 комментария
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Они просто оправдывают любое решение арбитра, ничего не разбирая, бесполезный орган
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Так любой суд в стране знает свою задачу "проштамповать, что всё правильно сделали", чего бы вдруг ЭСК пошла против тренда
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