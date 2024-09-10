Ташуев об «Ахмате»: «Глобально обязан бороться за самые высокие места. В нашем чемпионате можно играть со всеми»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев хочет, чтобы «Ахмат» стал одним из лидеров Мир РПЛ.

После 7 туров грозненцы с 5 очками занимают в таблице 15-е место.

– Какие турнирные задачи в этом сезоне вы ставите перед командой после своего возвращения?

– Заняв пятое место с командой, я для себя выбрал стратегию, по которой во второй год своей работы хотел вывести команду на третье место. На сегодня же мне нужно решить локальную задачу. Глобально мы обязаны подняться вверх и бороться за самые высокие места. В принципе, в нашем чемпионате можно играть со всеми.

Для меня самое важное,  чтобы «Ахмат» в дальнейшем был в числе лидеров российского футбола. Но пока нам важно решить первичные задачи, чтобы затем поступательно идти вверх по турнирной таблице. 

Наше текущее положение в таблице не особо приятное, но там не настолько все плохо. Нам нужно много работать и вывести команду на другой уровень, – сказал главный тренер «Ахмата».

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1 комментарий
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