Президент «Ахмата» Кадыров о назначении Ташуева: «Первоочередная задача – наладить зрелищную игру и выправить ситуацию в таблице. Команда должна бороться за высокие места»

Президент «Ахмата» прокомментировал возвращение в клуб Сергея Ташуева.

Сегодня грозненский клуб объявил о назначении Ташуева главным тренером. Контракт со специалистом рассчитан на 2 года.

«Друзья! После отставки на пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат» назначен . Ранее Сергей Абуезидович тренировал команду, в сезоне 2022/23 занял с ней пятое место, повторив лучший результат в истории клуба.

Первоочередная задача перед новым тренерским штабом – наладить зрелищную, атакующую игру, и, конечно, выправить ситуацию в турнирной таблице. В нашей команде хороший подбор игроков, и она должна бороться за высокие места.

Желаю Сергею Абуезидовичу и его помощникам удачи и успехов в решении задач. Выражаю надежду, что при новом тренерском штабе к команде вернется присущий ей стиль игры и придут победы. «Ахмат» – сила!» – написал Ахмат Кадыров.