Президент «Ахмата» Кадыров о назначении Ташуева: «Первоочередная задача – наладить зрелищную игру и выправить ситуацию в таблице. Команда должна бороться за высокие места»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Магомед Адиев Ахмат Кадыров Футбол

Президент «Ахмата» прокомментировал возвращение в клуб Сергея Ташуева.

Сегодня грозненский клуб объявил о назначении Ташуева главным тренером. Контракт со специалистом рассчитан на 2 года.

«Друзья! После отставки Магомеда Адиева на пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат» назначен Сергей Ташуев. Ранее Сергей Абуезидович тренировал команду, в сезоне 2022/23 занял с ней пятое место, повторив лучший результат в истории клуба.

Первоочередная задача перед новым тренерским штабом – наладить зрелищную, атакующую игру, и, конечно, выправить ситуацию в турнирной таблице. В нашей команде хороший подбор игроков, и она должна бороться за высокие места.

Желаю Сергею Абуезидовичу и его помощникам удачи и успехов в решении задач. Выражаю надежду, что при новом тренерском штабе к команде вернется присущий ей стиль игры и придут победы. «Ахмат» – сила!» – написал Ахмат Кадыров.

24 комментария
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Игра вполне зрелищна, три получили от Химок, пять от Локо, продолжайте в том же духе и лучшая лига мира не заставит себя ждать, чего и желаю!
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Ответ Милдронат Бромантанов
Игра вполне зрелищна, три получили от Химок, пять от Локо, продолжайте в том же духе и лучшая лига мира не заставит себя ждать, чего и желаю!
желаем ,ждём , верим 🤝
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Очередной сынок Рамзана, поставленный на тепленькое местечко совсем там "берега попутал"? С каких пор Ахмат должен бороться за высокие места? Когда он это делал? В какие сезоны?
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18 летний президент Ахмата))
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«Александр - сила!» - написал Александр Медведев
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Дон!
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Что бы была зрелищная игра надо приглашать не Ташуева
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Ахмат» – сила! Аллаху Акбар! » – написал Ахмат Кадыров.
Именно так в его телеге, почему не тупо контрл с и контрл в?))
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Ответ Трент Резнор
«Александр - сила!» - написал Александр Медведев
Название Зенит не соответствует традициям нашего региона, клуб будет переименован в ФК Александр
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Самое удивительное ,он справится,с данной задачей в этом сезоне ,но наступает 2 и у Ташуева ничего не получается и так каждый раз во всех командах без исключения
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Ташуев - Рахимов - Талалаев-Рахимов -Ташуев ....
круговорот тренеров в Ахмате. Ну хоть Кержа поставьте, пусть покуражится ...
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Помню в школе на уроке физики была тема " круговорот воды в природе"
Теперь то же и в кадыровском проекте - круговорот тренеров в клубе.
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Игнашевич извинился что его не назначили?
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С таким составом за высокие места не поборешься. В прошлом году хотя бы Конате был
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Наверное президент "Ахмата" не сильно увлекается футболом, а иначе он бы знал, какая была зрелищная игра у "Факела" времён Ташуева. У Ташуева есть много хороших сторон, но вот зрелищная игра - это точно не про него.
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Делаем ставки,когда Сергея Ташуева снова отправят в отставку.
В Ахмате надолго задерживался только Рахимов.
И то - после возвращения проработал чуть больше года.
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Будет сделано, дон
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Ответ Pasta
Очередной сынок Рамзана, поставленный на тепленькое местечко совсем там "берега попутал"? С каких пор Ахмат должен бороться за высокие места? Когда он это делал? В какие сезоны?
Извинись дон
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