Ташуев вернулся в «Ахмат». Спустя год

Сегрей Ташуев летит спасать «Ахмат». Грозненский клуб после семи туров идет без побед в Премьер-лиге (5 ничьих, 2 поражения), руководство отправило в отставку Магомеда Адиева – и пригласило знакомого специалиста.

Если вы забыли, Ташуева уволили из «Ахмата» чуть больше года назад. После этого он работал в «Факеле», откуда освободился «по семейным обстоятельствам» в апреле, а теперь вернулся в грозненский клуб.

🟢 «Ахмат»: 22 сентября 2022 – 15 августа 2023

🔵 «Факел»: 8 сентября 2023 – 25 апреля 2024

🟢 Снова «Ахмат»: 3 сентября 2024 – ...

Такой вот круговорот Ташуева в РПЛ.

«Ахмат» второй сезон увольняет тренера на старте

Год назад Ташуева увольняли из «Ахмата» после пяти поражений в шести матчах сезона, но при этом была гостевая победа над «Сочи» (2:1). Тренеру не простили провальный старт, хотя до этого клуб финишировал на пятом месте – лучший результат в истории. А самому Ташуеву дали контракт на три года.

«Все упало в одну копилку: травмы, сборы, оборона, – рассуждал тогда тренер. – Пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку. А у меня не получилось отреагировать, потому что было много травм весной, ребята до сих пор лечатся. А опытные футболисты стараются продлевать свой век, но без одержимости. Поэтому решение принято для того, чтобы встряхнуть команду».

В этом сезоне ситуация повторяется. Магомед Адиев весной подхватил «Ахмат» в зоне вылета, в нужный момент выдал серию из пяти побед подряд (пострадали ЦСКА, «Сочи», «Пари НН», «Краснодар», «Крылья») и сохранил место в Премьер-лиге. После этого тренер ушел из сборной Казахстана и сосредоточился на клубной работе. Ненадолго: 7 очков после пяти туров и всего одна победа – и та в Кубке над «Пари НН». Перед международной паузой Адиева уволили.

Ташуев уходил из «Факела» из-за семейных обстоятельств и рассказывал про звонок из «Нанта»

Весной Ташуева уволили из «Факела». Команда после симпатичного старта выдала серию из четырех поражений подряд, но официальной причиной расставания стали семейные обстоятельства тренера. Причину такой странной формулировки 65-летний специалист объяснил в майском интервью Александру Дорскому .

«Когда мы договаривались с руководством «Факела» о расставании, я говорил: «Мне будут звонить журналисты, я должен что-то отвечать». Но домашние проблемы действительно были. Они очень быстро решились, а могли качнуться и в другую сторону. Тут элемент совпадения – мои проблемы и желание «Факела» расстаться – был. У меня нет претензий к Асхабадзе, решения руководства тренер принимает как данность».

Потом Ташуев рассказывал в интервью, что ему звонили из «Нанта» и «Аль-Садда» , но по разным причинам не сложилось. Так что, когда в августе появились слухи про возвращение в «Ахмат», Сергей Абуезидович сразу сказал, что готов вернуться – ведь у него осталась недосказанность.

«Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом». Почему не могу работать в топ-клубе?» Интервью Сергея Ташуева

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов