Экс-тренер «Ротора» Щербаченко войдет в штаб Ташуева в «Ахмате»
Федор Щербаченко станет старшим тренером «Ахмата».
62-летний специалист будет помогать новому главному тренеру грозненского клуба Сергею Ташуеву, сообщает Metaratings.ru.
Ранее Щербаченко возглавлял «Балтику», «Ротор», «Минск» и «Мордовию», которая при нем выходила в свое время в Мир РПЛ. Его последним местом работы был «Ротор», где он занимал пост спортивного директора.
После 7 туров «Ахмат» с 5 очками занимает в РПЛ 15-е место, не одержав ни одной победы.