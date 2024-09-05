Экс-тренер «Ротора» Щербаченко войдет в штаб Ташуева в «Ахмате»

Теги премьер-лига Россия Ахмат отставки Сергей Ташуев Федор Щербаченко Футбол

Федор Щербаченко станет старшим тренером «Ахмата».

62-летний специалист будет помогать новому главному тренеру грозненского клуба Сергею Ташуеву, сообщает Metaratings.ru.

Ранее Щербаченко возглавлял «Балтику», «Ротор», «Минск» и «Мордовию», которая при нем выходила в свое время в Мир РПЛ. Его последним местом работы был «Ротор», где он занимал пост спортивного директора.

После 7 туров «Ахмат» с 5 очками занимает в РПЛ 15-е место, не одержав ни одной победы.

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3 комментария
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