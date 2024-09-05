Мбаппе заявил, что не обращает внимания на критику сборной Франции. Ротен ответил: «Если ты не слушаешь 90% болельщиков, это проблема. Это значит, что ты находишься в пузыре»

Жером Ротен упрекнул Килиана Мбаппе в неискренности.

На пресс-конференции перед матчем со сборной Италии Мбаппе ответил на вопрос о критике в адрес национальной команды : «Я нахожусь на том этапе своей жизни и карьеры, когда уже не обращаю внимания. Я приезжаю, я играю, я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде. То, что думают люди, волнует меня меньше всего. Споры будут всегда».

«Он не прав по всем пунктам. Это обидно, потому что он умен, он увлечен футболом. Он знает о важности сборной Франции, команды, которая принадлежит всем, всему французскому народу.

Эти люди, которые критикуют, представляют 80% или даже 90% болельщиков сборной Франции, и если ты их не слушаешь, это проблема. Это значит, что ты находишься в пузыре. Осторожно, это может быть опасно.

Он не искренен. Когда он пришел поговорить с нами о футболе на пресс-конференции, его поза не соответствовала его словам. Он лжет самому себе, и это проблема», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».