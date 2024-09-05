Мбаппе заявил, что не обращает внимания на критику сборной Франции. Ротен ответил: «Если ты не слушаешь 90% болельщиков, это проблема. Это значит, что ты находишься в пузыре»

Теги Жером Ротен Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Жером Ротен упрекнул Килиана Мбаппе в неискренности.

На пресс-конференции перед матчем со сборной Италии Мбаппе ответил на вопрос о критике в адрес национальной команды Франции: «Я нахожусь на том этапе своей жизни и карьеры, когда уже не обращаю внимания. Я приезжаю, я играю, я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде. То, что думают люди, волнует меня меньше всего. Споры будут всегда». 

«Он не прав по всем пунктам. Это обидно, потому что он умен, он увлечен футболом. Он знает о важности сборной Франции, команды, которая принадлежит всем, всему французскому народу.

Эти люди, которые критикуют, представляют 80% или даже 90% болельщиков сборной Франции, и если ты их не слушаешь, это проблема. Это значит, что ты находишься в пузыре. Осторожно, это может быть опасно. 

Он не искренен. Когда он пришел поговорить с нами о футболе на пресс-конференции, его поза не соответствовала его словам. Он лжет самому себе, и это проблема», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так в чем проблема-то? Он вроде никогда и не считался великим умом человечества. И французские болельщики, думаю, понимают, что его дело - играть в футбол, а не ораторствовать.
+6
0
+6
Вот знаете, скажу я этому Ротену так, если бы не слушал мнение окружающих, наверное был сейчас намного счастливее, чем по сей день являюсь. Поэтому мбапее все правильно делает.
+6
-3
+3
Киллиан сделал Францию чемпионом мира, точнее внёс огромный вклад в победу на ЧМ, в финале ЧМ почти вытащил команду, в отличие от случайного финалиста ЛЧ Ротена
+7
-6
+1
А что должен сделать Мбаппе, услышав претензии фанатов? Успехи сборной - задача тренера, Мбаппе может только по мере сил помочь в игре. Ротен хочет, чтобы Мбаппе скинул Дешама или что?
0
0
0
То есть, он хочет чтобы Мбаппе выслушивал критику болельщиков? По его словам он должен черпать информацию про тактику, задачи на матч, куда пасовать, где забегать от диванных критиков? Зачем работать Дешаму? И что за поза такая по которой он понял что он везде ошибается и врет самому себе?) Может Ротену еще тарологией заняться или по звездам гадать?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий