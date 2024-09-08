Дешам о позиции Мбаппе: «Быть крепежной точкой в нападении – не про него. Ему необходима свобода»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига тактика Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам высказался о лучшей позиции Килиана Мбаппе на поле.

«Он атакующий футболист, который играет на центральной позиции, что обеспечивает ему большую свободу. Но если вы ожидаете, что он будет крепежной точкой [в нападении], то это не про него.

Килиан играет на этой позиции и сборной, и в клубе, с необходимой ему свободой.

Он не [чистый] игрок штрафной, не крепежная точка. Нужно организовать игру вокруг него так, чтобы обеспечить максимально возможную взаимодополняемость», – сказал главный тренер сборной Франции Téléfoot.

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6 комментариев
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Как не крути Мбаппе показывает свою лучшую игру на позиции левого вингера
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сними ему панцирь
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Мбаппе вам не винтик/болтик/шурупчик какой-нибудь.
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Да кто ж ему даст свободу.. Он не универсал как Месси.. ☝️
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