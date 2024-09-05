Мбаппе о Лиге наций: «Когда Франция выиграла ее, я не осознавал этого, а поражение было сродни концу света. Мы должны побеждать – нет ничего важнее сборной»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Лига наций УЕФА Футбол

Килиан Мбаппе оценил значимость Лиги наций для сборной Франции.

«Не знаю, как к этому относиться, потому что для нас нет ничего важнее сборной Франции. Мы уже выигрывали это соревнование, а когда нам не удалось победить, это было сродни концу света. Но мы намерены полностью выложиться.

Что касается моего отношения к этому турниру – это игра, и мы должны побеждать. Мы выиграли это соревнование, и в конце матча я даже не осознавал, что мы выиграли трофей. Когда мы его не выиграли, нас критиковали. Я чувствовал себя так, словно нахожусь в отдельном пузыре», – сказал нападающий сборной Франции и «Реала».

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13 комментариев
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Лига наций это псевдотрофей, даже трясёт когда её упоминают рядом с ЧМ и ЧЕ.
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верная формулировка, когда ты выигрываеш лигу наций все говорят что это псевдотурнир и вообще никому не нужен. а когда проишрываешь то превращаещся в лузера который не может выиграть даже это. с этим я согласен, но я все равно не считаю лигу наций как какой-то турнир вообще
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Один из критериев важности турнира, это слезы игроков проигравшей команды в финале ( и не только). Такое можно увидеть на Евро, Копе, Мира, ЛЧ, и даже ЛЕ. Но ни разу не видел, чтобы в Лиге наций кто то плакал из за поражения.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Что он несет? Нет ничего важнее Мадрида, дружок. Всем насрать на твои сборные, играющие в турнирах водокачки.
Снова фанат Мадрида и снова нетерпимость к чужому мнению. Может хотя бы мнение игроков своей команды будете принимать?
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Слушать да, а принимать? С какой стати?
С такой, что каждый имеет право на свое мнение. И вы не должны принижать мнение другого только потому, что оно не совпадает с вашим. Вы вправе не соглашаться с мнением человека, но оскорблять его выбор не совсем этично.
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нет ничего важнее сборной?
может политика и выборы важнее для него или он забыл?
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Ответ Евгения Тиунова
Лига наций это псевдотрофей, даже трясёт когда её упоминают рядом с ЧМ и ЧЕ.
Но я бы сказал, что это престижнее Кубка Конфедераций. Или что там сейчас разыгрывают
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Ответ Евгения Тиунова
Лига наций это псевдотрофей, даже трясёт когда её упоминают рядом с ЧМ и ЧЕ.
Абсолютно согласен. Это уровень кубка страны, которым так кичятся болельщики барсы, упоминая требл. Хотя по сути это третьесортный турнир, в котором ТОП играют резервным составом.
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