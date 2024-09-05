Мбаппе о Лиге наций: «Когда Франция выиграла ее, я не осознавал этого, а поражение было сродни концу света. Мы должны побеждать – нет ничего важнее сборной»
Килиан Мбаппе оценил значимость Лиги наций для сборной Франции.
«Не знаю, как к этому относиться, потому что для нас нет ничего важнее сборной Франции. Мы уже выигрывали это соревнование, а когда нам не удалось победить, это было сродни концу света. Но мы намерены полностью выложиться.
Что касается моего отношения к этому турниру – это игра, и мы должны побеждать. Мы выиграли это соревнование, и в конце матча я даже не осознавал, что мы выиграли трофей. Когда мы его не выиграли, нас критиковали. Я чувствовал себя так, словно нахожусь в отдельном пузыре», – сказал нападающий сборной Франции и «Реала».
может политика и выборы важнее для него или он забыл?