Мбаппе о Лиге наций: «Когда Франция выиграла ее, я не осознавал этого, а поражение было сродни концу света. Мы должны побеждать – нет ничего важнее сборной»

Килиан Мбаппе оценил значимость Лиги наций для сборной Франции.

«Не знаю, как к этому относиться, потому что для нас нет ничего важнее сборной Франции. Мы уже выигрывали это соревнование, а когда нам не удалось победить, это было сродни концу света. Но мы намерены полностью выложиться.

Что касается моего отношения к этому турниру – это игра, и мы должны побеждать. Мы выиграли это соревнование, и в конце матча я даже не осознавал, что мы выиграли трофей. Когда мы его не выиграли, нас критиковали. Я чувствовал себя так, словно нахожусь в отдельном пузыре», – сказал нападающий сборной и « ».