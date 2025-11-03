Алонсо о том, что «Реал» тренировался дома, а не в Ливерпуле перед матчем ЛЧ: «Так мы лучше все контролируем и не даем сопернику подсказок. Я делал так же в «Байере»

Хаби Алонсо рассказал, почему «Реал» решил тренироваться дома перед «Ливерпулем».

Хаби Алонсо объяснил, почему «Реал» тренировался не в Ливерпуле, а на своей базе перед выездным матчем Лиги чемпионов.

Мадридцы завтра сыграют в гостях с «Ливерпулем » в 4-м туре общего этапа турнира.

«Я делал то же самое в «Байере ». Думаю, это лучше для подготовки к матчу, а не из-за каких-либо заговоров.

В Вальдебебасе мы лучше все контролируем и не даем сопернику никаких подсказок», – сказал главный тренер «Реала ».