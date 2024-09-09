Лизаразю о том, что Мбаппе не реагирует на критику: «Это не слова лидера – нельзя быть бесчувственным. Килиан все еще хорош, но уже не так страшен, как раньше»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Биксант Лизаразю Килиан Мбаппе Футбол

Биксант Лизаразю раскритиковал слова Килиана Мбаппе.

Нападающий сборной Франции заявил, что не обращает внимание на критику и не беспокоится о том, что про него говорят.

«Это не слова лидера и тем более капитана. 

Нельзя быть бесчувственным к чувствам болельщиков сборной Франции, к разочарованию, которое они могут испытывать, к вопросам, которые у них могут возникнуть. Это часть работы и эмоциональной связи с вашей аудиторией.

Мбаппе уже не такой взрывной и решительный, каким был. Он по-прежнему очень хорош, бомбардир, очень хороший игрок, конечно.

Но он уже не так страшен, как раньше», – сказал бывший футболист сборной Франции Биксант Лизаразю.

42 комментария
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Если у тебя не получается и начать прислушиваться к объёму критику в свой адрес, то можно развалиться и впасть в депресняк.
Он прекрасно сам понимает, что пока не очень получается в Реале и сборной.
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Ответ Petter Hegre
Аналитик ты наш "великий" :) Никого Реал не приобретал, Килиан перешёл свободным агентом. Хоть это запомни, перед тем, как опять писать подобную ахинею.
Там такой подписной бонус, что выглядит как приобретал, не согласен!?
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Ответ Petter Hegre
Меня вот удивляет, почему ты до сей поры на спортсе "бумагу" мараешь, а не занимаешь место среди менеджеров Реала? Ты же такой продвинутый, а они там такие "тупые"! А я вот тоже не удивлюсь, если ты окажешься под скамейкой!
и хватит нудить!
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Ответ Petter Hegre
Меня вот удивляет, почему ты до сей поры на спортсе "бумагу" мараешь, а не занимаешь место среди менеджеров Реала? Ты же такой продвинутый, а они там такие "тупые"! А я вот тоже не удивлюсь, если ты окажешься под скамейкой!
смешной ты мой)) Разве Реал не гонятся за ним,не унижался?????Когда он говорил что псж его дом родной?4 с половиной года бегал Реал и унижался. помню все болельщики Реала тогда посылали его, за его отказы, а когда шарлатан мбапе все таки перешёл, тут же заявил что Реал его дом родной и так далее. В общем Анчелоти мудрый, он наш Реал в такое положение не поставит. вот увидишь он посадит его на скамейку.p.s кстати ты прошёл эти скамейки?
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Я - Мбаппе, а вы - #####,
И причем давным - давно
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Ответ Petter Hegre
Аналитик ты наш "великий" :) Никого Реал не приобретал, Килиан перешёл свободным агентом. Хоть это запомни, перед тем, как опять писать подобную ахинею.
Так у него подписной бонус в 150млн, растянутые на пять лет. Плюс его большая зарплата) Так что аналитик в чем-то прав.
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Ответ che kaif
Мбаппе развали мешок Переца и возвращайся домой))
Забавно читать такие комментарии про развал команды Переса, даже Роналду это не удалось, как только в коллективе пойдёт, что-то не так, Мбаппе быстренько выставят на трансфер.
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Ответ Нефанатик
Да, нельзя быть бесчувственным, надо после каждой критики ныть как винисиус и обвинять всех в расизме.
Бро, между черным и белым есть много-много других цветов.
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Сдулся, не успев надуться
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Так у него подписной бонус в 150млн, растянутые на пять лет. Плюс его большая зарплата) Так что аналитик в чем-то прав.
именно так!+++
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Ответ Экселлент
Там такой подписной бонус, что выглядит как приобретал, не согласен!?
вот именно!
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Ответ Petter Hegre
Аналитик ты наш "великий" :) Никого Реал не приобретал, Килиан перешёл свободным агентом. Хоть это запомни, перед тем, как опять писать подобную ахинею.
Эксперт ** ты наш. Забыл сколько лет Реал унижался перед мбапе чтобы он перешёл? и как эта черепаха игнорировала? 4 с половиной года Реал умолял его , тогда мбапе действительно был в отличной форме, последнии 2 года он средний игрок. Любой нападающий, полузащитник Реала в разы сильнее мбапе..Я не удивлюсь что он окажется на скамейке.
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ну, столько лет дурки в ПСЖ даром не проходят...
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Ответ Andrey Maximkin
Рома Широков как-то с болельщиками обсудил свою игру
и Аршавин еще)
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Ответ Ivang King
Интересно, есть кто вообще на критику публично реагирует ?
Рома Широков как-то с болельщиками обсудил свою игру
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Ответ Нефанатик
Да, нельзя быть бесчувственным, надо после каждой критики ныть как винисиус и обвинять всех в расизме.
Это не отменяет того что Мбаппе играет отвратительно.
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Факт. в 18-19 он был как пуля
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В 25 игрок про Месси и Роналду не говорили что допустим раньше был опаснее, они в 25 только начинали взлет
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Да Мбаппе просто выгорел эмоционально после всей этой Санта-Барбары которую сам и его окружение устроили, я думаю, в следующем сезоне должен выйти на проектную мощность.
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Ок Я отправил
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Ок, твоя позиция ясгна
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Как и Иско
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Его ещё с Анри сравнивали, Анри даже в 30 делал игру
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...чего не скажешь про Винисиуса. Он наоборот весьма страшен, но ещё эффективен
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Он был хорош с теми, кто давал ему возможность оголять пространство и играть на скорости...
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мбапе последние 2 года игрок не о чем, тупит на поле, не понимает что происходит, сипанный взгляд. ошибка Реала то что приобрели его.он ну ни как не приживется в Реале. одним словом столько лет тянул переход, а когда решил перейти за огромные деньги, то как игрок стал среднего уровня
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С психотипов Лео-Дон пока плавно скатывается к типу Раф-Микеланджело.
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Мбаппе развали мешок Переца и возвращайся домой))
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