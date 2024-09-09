Лизаразю о том, что Мбаппе не реагирует на критику: «Это не слова лидера – нельзя быть бесчувственным. Килиан все еще хорош, но уже не так страшен, как раньше»

Биксант Лизаразю раскритиковал слова Килиана Мбаппе.

Нападающий сборной Франции заявил, что не обращает внимание на критику и не беспокоится о том, что про него говорят.

«Это не слова лидера и тем более капитана.

Нельзя быть бесчувственным к чувствам болельщиков сборной Франции, к разочарованию, которое они могут испытывать, к вопросам, которые у них могут возникнуть. Это часть работы и эмоциональной связи с вашей аудиторией.

Мбаппе уже не такой взрывной и решительный, каким был. Он по-прежнему очень хорош, бомбардир, очень хороший игрок, конечно.

Но он уже не так страшен, как раньше», – сказал бывший футболист сборной Франции Биксант Лизаразю.