Лизаразю о том, что Мбаппе не реагирует на критику: «Это не слова лидера – нельзя быть бесчувственным. Килиан все еще хорош, но уже не так страшен, как раньше»
Биксант Лизаразю раскритиковал слова Килиана Мбаппе.
Нападающий сборной Франции заявил, что не обращает внимание на критику и не беспокоится о том, что про него говорят.
«Это не слова лидера и тем более капитана.
Нельзя быть бесчувственным к чувствам болельщиков сборной Франции, к разочарованию, которое они могут испытывать, к вопросам, которые у них могут возникнуть. Это часть работы и эмоциональной связи с вашей аудиторией.
Мбаппе уже не такой взрывной и решительный, каким был. Он по-прежнему очень хорош, бомбардир, очень хороший игрок, конечно.
Но он уже не так страшен, как раньше», – сказал бывший футболист сборной Франции Биксант Лизаразю.
Если у тебя не получается и начать прислушиваться к объёму критику в свой адрес, то можно развалиться и впасть в депресняк.
Он прекрасно сам понимает, что пока не очень получается в Реале и сборной.
И причем давным - давно