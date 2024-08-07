«Аль-Наср» переключился на Антони после неудачи с Рафиньей (Пит О’Рурк)
«Аль-Наср» хочет подписать Антони из «Манчестер Юнайтед».
По сообщению корреспондента Football Insider Пита О’Рурка, 24-летний вингер стал главной целью «Аль-Насра» в летнее трансферное окно. Клуб переключил свое внимание на игрока после того, как не смог договориться о переходе вингера «Барселоны» Рафиньи.
Саудовцы заинтересованы в заключении сделки до 31 августа. В «Юнайтед» готовы продать футболиста и реинвестировать средства в усиление атаки перед новым сезоном. Его также могут отдать этим летом в аренду, если зарплата в 100 тысяч фунтов в неделю будет покрыта новым клубом.
Действующий контракт Антони с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2027 году. Он перешел в манчестерский клуб из «Аякса» в 2022 году за 82 млн фунтов.
В прошлом сезоне бразилец забил один гол и сделал одну результативную передачу в 29 матчах АПЛ. Его полная статистика доступна по ссылке.
59 игр, 59 появлений, 59 матчей.
Юнайтед никогда не проигрывал, когда Антони побеждал.
Был в трех голах от хет-трика в матче с Арсеналом.
Достойно провел время в МЮ
Если есть хоть малейший шанс что поможет, то пора)
Забирайте обоих бразильцев
Вы его взгляд при выходе на замену помните? То то же!
А вот за полтинник, на который сейчас Инеос рассчитывают, саудиты вполне могут забрать))