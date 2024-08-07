«Аль-Наср» переключился на Антони после неудачи с Рафиньей (Пит О’Рурк)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Рафинья Диас Антони деньги Футбол

«Аль-Наср» хочет подписать Антони из «Манчестер Юнайтед».

По сообщению корреспондента Football Insider Пита О’Рурка, 24-летний вингер стал главной целью «Аль-Насра» в летнее трансферное окно. Клуб переключил свое внимание на игрока после того, как не смог договориться о переходе вингера «Барселоны» Рафиньи.

Саудовцы заинтересованы в заключении сделки до 31 августа. В «Юнайтед» готовы продать футболиста и реинвестировать средства в усиление атаки перед новым сезоном. Его также могут отдать этим летом в аренду, если зарплата в 100 тысяч фунтов в неделю будет покрыта новым клубом.

Действующий контракт Антони с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2027 году. Он перешел в манчестерский клуб из «Аякса» в 2022 году за 82 млн фунтов.

В прошлом сезоне бразилец забил один гол и сделал одну результативную передачу в 29 матчах АПЛ. Его полная статистика доступна по ссылке.

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31 комментарий
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Все фанаты МЮ скрестили пальцы🤞🏻🙏🏻😁
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Если его и Каземиро в это то заберут саудиты, то это будет как ранний подарок на Новый год.
+32
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Кратко о карьере Антони в Манчестер Юнайтед:
59 игр, 59 появлений, 59 матчей.
Юнайтед никогда не проигрывал, когда Антони побеждал.
Был в трех голах от хет-трика в матче с Арсеналом.

Достойно провел время в МЮ
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Фанам МЮ надо заказать молебен и провести крестный ход вокруг Олд Траффорда.
Если есть хоть малейший шанс что поможет, то пора)
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Дьяволы не радовались так со времён Ферги
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Ответ Папа Футбола
Все фанаты МЮ скрестили пальцы🤞🏻🙏🏻😁
На ногах)
+7
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+7
Этому миру нужен был супергерой и этот супергерой Аль-Наср. Пытается спасти клубы от трансферных ошибок прошлого
+5
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+5
Ответ sergen
Фанам МЮ надо заказать молебен и провести крестный ход вокруг Олд Траффорда. Если есть хоть малейший шанс что поможет, то пора)
Боюсь, это только отпугнет покупателей из Саудовской Аравии)
+4
0
+4
Через полгода-год и оттуда вышибут за какой-нибудь сканадал и поедет подымать родимое Сан-Паулу.
+3
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+3
Ответ читай ниже
Кратко о карьере Антони в Манчестер Юнайтед: 59 игр, 59 появлений, 59 матчей. Юнайтед никогда не проигрывал, когда Антони побеждал. Был в трех голах от хет-трика в матче с Арсеналом. Достойно провел время в МЮ
Был в трёх голах от хет-трика 😁😁😁😁
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Помощь пришла откуда не ждали.
Забирайте обоих бразильцев
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Я хоть и атеист, но свечку пойду поставлю.
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Ответ Папа Футбола
Все фанаты МЮ скрестили пальцы🤞🏻🙏🏻😁
Это пока лучший трансферный слух этого лета) Если арабы заберут его за 50, то будет праздник в Манчестере
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Очевидно Тен Хаг не отпустит такого бистяру.
Вы его взгляд при выходе на замену помните? То то же!
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Слишком хорошо чтобы поверить
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Хоть бы хоть бы
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Отдать бесплатно и ещё и доплатить!!!Главное - заберите!)))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Если только в аренду .... Никто не купит ....
За тот прайс, за который его МЮ купил, его никто не купит больше, да))

А вот за полтинник, на который сейчас Инеос рассчитывают, саудиты вполне могут забрать))
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Ответ Мукунку хороший
На ногах)
Это сто процентов про меня))
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подарок фанатам мю
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Криш, давай, последний пас для МЮ. Легенда клуба и лучший его игрок в истории!
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Ноу уэй.
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Хоть бы за полцены отдать такое "дарование"
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Господи, ты услышал наши молитвы
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У Рэтклиффа явно с утра хорошее настроение будет
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А вот и зря
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охота на "ценных" кадров
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нельзя продавать такого топаря!
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