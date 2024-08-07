«Аль-Наср» переключился на Антони после неудачи с Рафиньей (Пит О’Рурк)

«Аль-Наср» хочет подписать Антони из «Манчестер Юнайтед».

По сообщению корреспондента Football Insider Пита О’Рурка, 24-летний вингер стал главной целью « » в летнее трансферное окно. Клуб переключил свое внимание на игрока после того, как не смог договориться о переходе вингера «Барселоны» Рафиньи.

Саудовцы заинтересованы в заключении сделки до 31 августа. В «Юнайтед» готовы продать футболиста и реинвестировать средства в усиление атаки перед новым сезоном. Его также могут отдать этим летом в аренду, если зарплата в 100 тысяч фунтов в неделю будет покрыта новым клубом.

Действующий контракт с « » истекает в 2027 году. Он перешел в манчестерский клуб из «Аякса» в 2022 году за 82 млн фунтов.

В прошлом сезоне бразилец забил один гол и сделал одну результативную передачу в 29 матчах . Его полная статистика доступна по ссылке.