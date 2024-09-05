Антони не покинет «МЮ» в ближайшее время – бразилец привержен проекту клуба. Вингера связывали с «Фенербахче»
Антони не планирует покидать «Манчестер Юнайтед» в ближайшем будущем.
Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном переходе вингера в «Фенербахче», появившуюся ранее в ряде турецких СМИ.
Утверждается, что Антони полностью привержен текущему проекту «МЮ». Ближайшее окружение бразильца также заявляет, что игрок не намерен уходить из клуба в текущее трансферное окно.
Со статистикой 24-летнего футболиста можно подробно ознакомиться здесь.