Антони не покинет «МЮ» в ближайшее время – бразилец привержен проекту клуба. Вингера связывали с «Фенербахче»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Антони Фабрицио Романо Футбол

Антони не планирует покидать «Манчестер Юнайтед» в ближайшем будущем.

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном переходе вингера в «Фенербахче», появившуюся ранее в ряде турецких СМИ.

Утверждается, что Антони полностью привержен текущему проекту «МЮ». Ближайшее окружение бразильца также заявляет, что игрок не намерен уходить из клуба в текущее трансферное окно.

Со статистикой 24-летнего футболиста можно подробно ознакомиться здесь.

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За такую зарплату , я бы тоже был привержен вообще любому проекту вообще любого клуба ) а больше нигде и не дадут
+19
-1
+18
Антони не просто привержен текущему проекту «МЮ» - он его олицетворение!
+18
-2
+16
Само собой. Где еще найти дураков, которые будут платить такую зп.
+7
-1
+6
Ответ uyrtureu
а какая у него зарплата?
150к в неделю. Не так много по меркам АПЛ, но если учитывать, что еще 2 года назад он зарабатывал 20к, то его можно понять
+3
0
+3
антони-рашфор - просто топовые фланги! жаль мартиаля отпустили, но думается мне что хойлунд способен заменить его без потери качества!
+5
-2
+3
Ответ DolJun
антони-рашфор - просто топовые фланги! жаль мартиаля отпустили, но думается мне что хойлунд способен заменить его без потери качества!
Самое беззубое нападение
+3
-1
+2
Не перевелись еще в современном футболе игроки, которые играют за эмблему клуба, респект!
+2
0
+2
и я бы не уехал... Приходил бы на тренировку за час раньше всех и уезжал бы позже всех. Имитируешь трудолюбие , зарплата капает, на поле не выпускают , надвигаются холода, дожди, слякоть, ветрище.. А ты на релаксе .. Бабки падают , значит все как надо....
+1
0
+1
Антоша урвал джекпот
+1
0
+1
Под проектом он имел ввиду зарплатный проект ведь?))
+1
0
+1
Ответ Страна силовиков, оков и кабаков
150к в неделю. Не так много по меркам АПЛ, но если учитывать, что еще 2 года назад он зарабатывал 20к, то его можно понять
копейки. португальские и английские бревна получают в разы больше, а таланта у них в разы меньше.
+2
-1
+1
Великий! GOAT🐐
+1
0
+1
7Хага точно пересидит.
0
0
0
Один АнтонИ уже дал слабину, так что не отступать, не сдаваться и не вестись на "провокации"в этом деле, Антони )
0
0
0
Комментарий удален модератором
а что за «проекты» сейчас везде стали фигурировать? или раньше тоже это было?
0
0
0
Я на шестнадцати аршинах, здесь сижу и буду сидеть.
0
0
0
ещё бы он ушёл, в другом клубе могут заставить играть
0
0
0
Ответ denimo21
За такую зарплату , я бы тоже был привержен вообще любому проекту вообще любого клуба ) а больше нигде и не дадут
а какая у него зарплата?
0
0
0
Fg
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий