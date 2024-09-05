Антони не покинет «МЮ» в ближайшее время – бразилец привержен проекту клуба. Вингера связывали с «Фенербахче»

Антони не планирует покидать «Манчестер Юнайтед» в ближайшем будущем.

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном переходе вингера в « », появившуюся ранее в ряде турецких СМИ.

Утверждается, что полностью привержен текущему проекту « ». Ближайшее окружение бразильца также заявляет, что игрок не намерен уходить из клуба в текущее трансферное окно.

Со статистикой 24-летнего футболиста можно подробно ознакомиться здесь.