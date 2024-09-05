Эменике ответил на твит Романо об Антони и «Фенербахче»: «Нет, спасибо. Клуб – не школа, нужны готовые игроки»
Эммануэль Эменике рад, что Антони не перейдет в «Фенербахче».
Ранее Фабрицио Романо опроверг появившуюся в турецких СМИ информацию о возможном переходе в турецкий клуб вингера «Манчестер Юнайтед».
Экс-нападающий «Спартака» и «Фенербахче» оставил комментарий к публикации инсайдера.
«Пожалуйста, нет, спасибо. Нам нужно нечто большее. «Фенербахче» – не школа. Нам нужны готовые игроки», – написал Эменике.