Эменике ответил на твит Романо об Антони и «Фенербахче»: «Нет, спасибо. Клуб – не школа, нужны готовые игроки»

Теги Спартак Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Эммануэль Эменике соцсети Антони Фабрицио Романо Футбол

Эммануэль Эменике рад, что Антони не перейдет в «Фенербахче».

Ранее Фабрицио Романо опроверг появившуюся в турецких СМИ информацию о возможном переходе в турецкий клуб вингера «Манчестер Юнайтед».

Экс-нападающий «Спартака» и «Фенербахче» оставил комментарий к публикации инсайдера.

«Пожалуйста, нет, спасибо. Нам нужно нечто большее. «Фенербахче» – не школа. Нам нужны готовые игроки», – написал Эменике.

11 комментариев
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Ответ Сергей Жмуоов
Как можно было так скатиться из подающего надежды стабильного игрока основы клуба и сборной в героя мемов.
Да вот как-то ЗАКРУТИЛОСЬ, завертелось🤓
+28
-2
+26
Как можно было так скатиться из подающего надежды стабильного игрока основы клуба и сборной в героя мемов.
+20
-2
+18
Ответ Joker2104
Так вот. Антони с такой помпой, за такие немаленькие деньги переходил в "МЮ". А что, по итогу? Запомнится, разве что, своим "супер финтом", и не более чем.
И своим фотографом - ждуном)
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Даже толстяк , олимпийского чемпиона оскорбляет )
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Моуриньо вряд ли с ним подружится
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МЮ - детсад для Антони
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Особенный спиннер получился бы 😂
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Ну Антони просто обязан пребывать во всевозможных рейтингах о самых провальных трансферах) не просто пребывать, а бороться за лидерство))
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Ответ Сергей Жмуоов
Как можно было так скатиться из подающего надежды стабильного игрока основы клуба и сборной в героя мемов.
Сначала ему дали зарплату в 200 000 фунтов в неделю. А какой футбол с такими деньжищами?! Есть множество более приятных занятий!
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