Эменике ответил на твит Романо об Антони и «Фенербахче»: «Нет, спасибо. Клуб – не школа, нужны готовые игроки»

Эммануэль Эменике рад, что Антони не перейдет в «Фенербахче».

Ранее Фабрицио Романо опроверг появившуюся в турецких СМИ информацию о возможном переходе в турецкий клуб вингера « ».

Экс-нападающий « » и « » оставил комментарий к публикации инсайдера.

«Пожалуйста, нет, спасибо. Нам нужно нечто большее. «Фенербахче» – не школа. Нам нужны готовые игроки», – написал .