«МЮ» рассматривает трансфер Эзе следующим летом. Отступные хавбека «Пэлас» – 68 млн фунтов

«МЮ» может подписать Эберечи Эзе следующим летом.

По информации Manchester Evening News, хавбек « » входит в список возможных усилений « » в следующем году. Сообщается, что в контракте Эзе прописаны отступные в размене 68 миллионов фунтов, которые могут быть активированы летом 2025 года.

Также сообщается, что «МЮ» продолжает следить за после того, как « » минувшим летом отклонил два предложения манкунианцев. Кроме того, следующим летом клуб планирует подписать как минимум одного центрального полузащитника и левого защитника.