«МЮ» рассматривает трансфер Эзе следующим летом. Отступные хавбека «Пэлас» – 68 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Эберечи Эзе Джерред Брэнтуэйт Футбол

«МЮ» может подписать Эберечи Эзе следующим летом.

По информации Manchester Evening News, хавбек «Кристал Пэлас» входит в список возможных усилений «Манчестер Юнайтед» в следующем году. Сообщается, что в контракте Эзе прописаны отступные в размене 68 миллионов фунтов, которые могут быть активированы летом 2025 года.

Также сообщается, что «МЮ» продолжает следить за Джерредом Брэнтуэйтом после того, как «Эвертон» минувшим летом отклонил два предложения манкунианцев. Кроме того, следующим летом клуб планирует подписать как минимум одного центрального полузащитника и левого защитника.

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4 комментария
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фунтов же, а не евро
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MEN нашел листок с именами, который выкинули в офисе МЮ
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Не, не подходит. Надо кого-то подороже и желательно из Шипа. Чтобы совсем неожиданно было. И самое главное - не меняйте тренера. Дайте Эрику поработать.
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