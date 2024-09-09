«МЮ» рассматривает трансфер Эзе следующим летом. Отступные хавбека «Пэлас» – 68 млн фунтов
«МЮ» может подписать Эберечи Эзе следующим летом.
По информации Manchester Evening News, хавбек «Кристал Пэлас» входит в список возможных усилений «Манчестер Юнайтед» в следующем году. Сообщается, что в контракте Эзе прописаны отступные в размене 68 миллионов фунтов, которые могут быть активированы летом 2025 года.
Также сообщается, что «МЮ» продолжает следить за Джерредом Брэнтуэйтом после того, как «Эвертон» минувшим летом отклонил два предложения манкунианцев. Кроме того, следующим летом клуб планирует подписать как минимум одного центрального полузащитника и левого защитника.