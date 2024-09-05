Каземиро не намерен покидать «МЮ», пока не скажут, что тен Хаг на него не рассчитывает. Хавбек верит, что получит игровое время

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы ESPN Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Каземиро не планирует покидать «Манчестер Юнайтед».

ESPN сообщает, что полузащитник будет рассматривать предложения только в том случае, если ему сообщат, что в дальнейшие планы Эрика тен Хага он не входит.

Бразилец уверен, что будет получать игровое время. В то же время отмечается, что главный тренер и руководство «МЮ» не уверены, что сейчас следует ослаблять состав, расставаясь с 32-летним футболистом.

Арендовать Каземиро хотел бы «Галатасарай». Изучить статистику хавбека можно здесь.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Клещемиро. Присосался, теперь не оторвёшь. Ну а куда смотрело руководство, подписывая престарелого бразила на длинный контракт?
Каземиро хорош был и в Реале и в сборной, рвал соперников на части. Перешёл в МЮ и стух как и все остальные. Проблемы не в игроках, а в тренерах, руководстве и ненадлежащем уровне профессионализма. Про инфраструктуру, самую позорную в АПЛ после интервью Рона, даже говорить нет смысла.
+14
-7
+7
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Клещемиро. Присосался, теперь не оторвёшь. Ну а куда смотрело руководство, подписывая престарелого бразила на длинный контракт?
Не было бы Каземиро в первом сезоне Тен Хана - мю даже в ЛЕ не залетел бы тогда. А сейчас ему на замену и взяли Угарте
+7
-1
+6
Конечно не уйдет, такую зарплату уже нигде не предложат, даже в СА. МЮ кладбище и болото, жаль, когда-то был великим клубом.
+6
-1
+5
Ответ Cristiano Ronaldo
Каземиро хорош был и в Реале и в сборной, рвал соперников на части. Перешёл в МЮ и стух как и все остальные. Проблемы не в игроках, а в тренерах, руководстве и ненадлежащем уровне профессионализма. Про инфраструктуру, самую позорную в АПЛ после интервью Рона, даже говорить нет смысла.
Абсолютно верно. В МЮ уже давно процветает менталитет просиживателей штанов за деньги. Там нет никакой спортивной злости и намека на былую славу команды. Даже звезды мадрида попав в это болота тухнут и превращаются в таких же серых ноунеймов.
+4
0
+4
Я так понимаю это ещё один виноватый в недопонятом никем в этом мире планом тен хага за борьбу наравне с Ливерпулем и Ман Сити, а вообще смешно, собирает весь свой Аякс 2019 года, де Йонга единственного что не вырвал из клещей Барсы, а толку так же 0. Тен хаг конечно скажет что он 2 Кубка выиграл, но кому они нужны, если с этими кубками нету трофея АПЛ, итого вероятнее всего уже 13й год будет без главной награды у самого титулованного клуба АПЛ, грустно смотреть
+4
-2
+2
С такой зарплатой какой смысл уходить. Может играть, может не играть.
+1
0
+1
Ответ Asata
Согласен, и в добавок скажу что очень грустно что клуб с такой историей, финансами не может настроить должным образом трансферную политику за последние/долгие годы.
Было 3 причины почему столько времени клуб находится в таком состоянии.
Их имена: Вудвард, Арнольд и Мерто. К счастью их наконец-то выпнули, а теперь эти авгиевы конюшни будут расчищать профессионалы, которых нанял Рэтклиф
+1
0
+1
Каземиро, это казался трансфер - 30 лет (на момент перехода) не такой уж критический возраст для опорника
И не надо оправдывать его что тренер не тот итп
0
0
0
Руководству просто пора признать,что Тен Хаг не топ тренер, и не подходит для МЮ.
0
0
0
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Клещемиро. Присосался, теперь не оторвёшь. Ну а куда смотрело руководство, подписывая престарелого бразила на длинный контракт?
Сами купили и топили за него, хотя все видели и писали, что он - сбитый летчик.

Ни продать, ни в основу с таким контрактом и формой.

Ну зато имиджевая покупка, да! Как и Варан, который больше в лазарете лежал, а сейчас считай вовсе карьеру завершил тк вне заявки у Комо.
0
0
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Поля, резервные поля, академия, как были убитыми, так и остаются. То что там сменили один бассейн и пару плиток, это ничто. Более того, даже плана по реконструкции стадиона не предусмотрено, который разваливается на глазах.
Нда...
Я же говорю что ты никакими делами клуба не интересуешься.
Иначе бы знал что сейчас готовят 2 грандиозных проекта на выбор
1. Полная модернизация всего ОТ.
2. Строительство нового стотысячника.
Дам тебе совет мадридиста - лучше молчи.
Потому что ты ничего не знаешь ))
+1
-1
0
Ответ Dred
Нда... Я же говорю что ты никакими делами клуба не интересуешься. Иначе бы знал что сейчас готовят 2 грандиозных проекта на выбор 1. Полная модернизация всего ОТ. 2. Строительство нового стотысячника. Дам тебе совет мадридиста - лучше молчи. Потому что ты ничего не знаешь ))
И где эти проекты? Всё как было убитым, так и осталось. На словах? Смешно. Они даже сотрудникам обеды поотменяли, срезают зарплаты персоналу, а ты такую чушь порешь.
0
0
0
Ответ Born is the King
Ну него зарплата в МанЮ почти 600 тысяч евро в неделю и это в АПЛ , а не в Аравии. Тем более,что как опорник довольно таки средненький как показывают игры в сборной и в АПЛ. Без админресурса Переса нет уже той уверенности
535 в неделю с бонусами, я тебя уже поправлял.
Пиши факты, пенс и не обманывай общественность :)
+1
-1
0
Ответ Aleks Dir
Конечно не уйдет, такую зарплату уже нигде не предложат, даже в СА. МЮ кладбище и болото, жаль, когда-то был великим клубом.
Согласен, и в добавок скажу что очень грустно что клуб с такой историей, финансами не может настроить должным образом трансферную политику за последние/долгие годы.
+1
-1
0
Ответ Asata
Согласен, и в добавок скажу что очень грустно что клуб с такой историей, финансами не может настроить должным образом трансферную политику за последние/долгие годы.
Тут вопрос к спортдиру и тренеру.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий