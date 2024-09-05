Каземиро не намерен покидать «МЮ», пока не скажут, что тен Хаг на него не рассчитывает. Хавбек верит, что получит игровое время

Каземиро не планирует покидать «Манчестер Юнайтед».

ESPN сообщает, что полузащитник будет рассматривать предложения только в том случае, если ему сообщат, что в дальнейшие планы Эрика тен Хага он не входит.

Бразилец уверен, что будет получать игровое время. В то же время отмечается, что главный тренер и руководство « » не уверены, что сейчас следует ослаблять состав, расставаясь с 32-летним футболистом.

Арендовать Каземиро хотел бы « ». Изучить статистику хавбека можно здесь.