Каземиро не намерен покидать «МЮ», пока не скажут, что тен Хаг на него не рассчитывает. Хавбек верит, что получит игровое время
Каземиро не планирует покидать «Манчестер Юнайтед».
ESPN сообщает, что полузащитник будет рассматривать предложения только в том случае, если ему сообщат, что в дальнейшие планы Эрика тен Хага он не входит.
Бразилец уверен, что будет получать игровое время. В то же время отмечается, что главный тренер и руководство «МЮ» не уверены, что сейчас следует ослаблять состав, расставаясь с 32-летним футболистом.
Арендовать Каземиро хотел бы «Галатасарай». Изучить статистику хавбека можно здесь.
Их имена: Вудвард, Арнольд и Мерто. К счастью их наконец-то выпнули, а теперь эти авгиевы конюшни будут расчищать профессионалы, которых нанял Рэтклиф
И не надо оправдывать его что тренер не тот итп
Ни продать, ни в основу с таким контрактом и формой.
Ну зато имиджевая покупка, да! Как и Варан, который больше в лазарете лежал, а сейчас считай вовсе карьеру завершил тк вне заявки у Комо.
Я же говорю что ты никакими делами клуба не интересуешься.
Иначе бы знал что сейчас готовят 2 грандиозных проекта на выбор
1. Полная модернизация всего ОТ.
2. Строительство нового стотысячника.
Дам тебе совет мадридиста - лучше молчи.
Потому что ты ничего не знаешь ))
Пиши факты, пенс и не обманывай общественность :)