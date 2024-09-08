«Реал» не подписал центрального защитника, потому что не хочет «трансферов ради трансферов». Йоро предлагали 2,5 млн евро в год, в «МЮ» ему платят 9,5 млн (Marca)

Стало известно, почему «Реал» не подписал центрального защитника.

По данным Marca, мадридский клуб не хочет «трансферов ради трансферов». И опирается на стратегию, подразумевающую оптимизацию имеющихся ресурсов. Также «Реал» не хочет допускать ошибок, которые ударят по финансовому положению клуба.

«Реал» хотел подписать 18-летнего Лени Йоро из «Лилля». Но борьбу за игрока выиграл «Манчестер Юнайтед», предложивший зарплату в 9,5 млн евро в год. Мадридцы давали 2,5 млн.

На фоне этого «Реал» собирался больше доверять 16-летнему воспитаннику Хоану Мартинесу, одна тот в прошлом месяце получил травму крестообразной связки.