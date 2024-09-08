«Реал» не подписал центрального защитника, потому что не хочет «трансферов ради трансферов». Йоро предлагали 2,5 млн евро в год, в «МЮ» ему платят 9,5 млн (Marca)

Теги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лени Йоро Футбол

Стало известно, почему «Реал» не подписал центрального защитника.

По данным Marca, мадридский клуб не хочет «трансферов ради трансферов». И опирается на стратегию, подразумевающую оптимизацию имеющихся ресурсов. Также «Реал» не хочет допускать ошибок, которые ударят по финансовому положению клуба.

«Реал» хотел подписать 18-летнего Лени Йоро из «Лилля». Но борьбу за игрока выиграл «Манчестер Юнайтед», предложивший зарплату в 9,5 млн евро в год. Мадридцы давали 2,5 млн.

На фоне этого «Реал» собирался больше доверять 16-летнему воспитаннику Хоану Мартинесу, одна тот в прошлом месяце получил травму крестообразной связки.

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40 комментариев
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или потому что все деньги ушли на зарплату и подъёмные Мбаппе
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-12
+40
Не спорю, что нынешний МЮ Реалу в подметки не годится, но вот эти рассуждения "он нам вообще не нужен был" от марки смешны
+58
-22
+36
Ответ Redhead One
Не спорю, что нынешний МЮ Реалу в подметки не годится, но вот эти рассуждения "он нам вообще не нужен был" от марки смешны
Где именно ты такие рассуждения увидел? Только вчера Марка ругала за отсутствие ЦЗ.
+36
-9
+27
Хуммельса надо было брать на год.
+20
0
+20
Ответ Redhead One
Не спорю, что нынешний МЮ Реалу в подметки не годится, но вот эти рассуждения "он нам вообще не нужен был" от марки смешны
🤦‍♂️ там лишь написано, что Реал не захотел в 4 раза поднимать зарплату и перебивать предложение МЮ и ни слова, что игрок и не нужен был
+17
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+17
ну 50к евро в неделю это несерьезно для игрока который на рынке стоит 50-60млн евро.
+10
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+8
Ответ Alex.K71
Братья Глейзеры владеющие МЮ платят сколько хотят, а Реал сколько может, у каждого свои возможности и предпочтения, вопрос всегда лишь в одном, а именно в КПД, что ты имеешь по итогу в плане достижений и титулов, раз уж речь зашла о футболе!!!⚽️
Реал платит не сколько может, а сколько действительно стоит игрок. Реалу смысла нет переплачивать. Переплачивают те, кто при прочих равных явно уступают и им приходится деньгами засыпать.
+11
-3
+8
Ответ AC_Milan_7
Хуммельса надо было брать на год.
Так и сейчас можно подписать Матипа
+5
0
+5
Ответ Redhead One
Не спорю, что нынешний МЮ Реалу в подметки не годится, но вот эти рассуждения "он нам вообще не нужен был" от марки смешны
Так Реал предложил свою цену, Лилль отказался, на этом всё и закончилось. Даже бороться за него не стали. Защитник конечно нужен, но Йоро не тот игрок, за которым нужно бегать и вываливать огромные деньги.
+5
0
+5
Ответ Alex.K71
Братья Глейзеры владеющие МЮ платят сколько хотят, а Реал сколько может, у каждого свои возможности и предпочтения, вопрос всегда лишь в одном, а именно в КПД, что ты имеешь по итогу в плане достижений и титулов, раз уж речь зашла о футболе!!!⚽️
Алабе и Мбаппе сколько платят сколько могут или хотят?
РМ и МЮ в разных лигах и в разных условиях.
+6
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+5
сумму в 5.98 миллионов фунтов, приводят, как минимум, 2 сервиса. а это не 9,5, а 7 миллионов евро. врет Марка..
+7
-3
+4
Типичная мадридская Марка) Они любой бред выставят в выгодном свете. Предлагали играть за миску супа, но эти богатеи из Манчестера...
Реал просто привык брать игроков дёшево и не переплачивает, но им самим ЦЗ нужен. И ЗП явно они давали больше чем 2.5, такая низкая ЗП только у Хоселу, но сейчас будут писать, что МЮ в 10 раз выше ЗП предложил)
+10
-6
+4
Реал видел в Йоро перспективного игрока, 3-4 выбор в старт на 2 позиции. И зп предлагали соответствующую. Хотя трансферную сумму нехилую готов был выплатить.

МЮ же навалил личку как уже состоявшемуся мастеру как будто под старт. При том что в составе Мага, Мартинес, Де Лигт, Витек и даже Эванс... Стратегия... Парень еще и сломаться успел.

Время покажет. Я вот в Алабу не верю совсем и считаю что летом, а может даже и зимой Реалу придется искать цз. Но совершенно понятно отчего Йоро не дали 9.5млн сейчас.
Структура зарплат чаще поважнее суммы трансфера будет.
+7
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+4
Ответ Блуждающий странник
Типичная мадридская Марка) Они любой бред выставят в выгодном свете. Предлагали играть за миску супа, но эти богатеи из Манчестера... Реал просто привык брать игроков дёшево и не переплачивает, но им самим ЦЗ нужен. И ЗП явно они давали больше чем 2.5, такая низкая ЗП только у Хоселу, но сейчас будут писать, что МЮ в 10 раз выше ЗП предложил)
2,5 млн нормальная зарплата для 18-летнего защитника.
Салиба в арсенале получал столько же хотя был таким же талантом как йоро.
+4
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+3
Марка продолжает защищать интересы своего покровителя, правда выглядит это жалко в качестве аргументов, как у котенка из мультфильма "Как стать большим". Йоро в Лилле скорей всего столько получал, если не больше, а при переходе в Реал зарплата бы выросла. В МЮ ему платят почти 6 млн. фунтов в год или ~7,1 млн. евро, о каких 9.5 речь? Даже цифры чужие завышают, а свои занижают, мол вот как наш Мадрид работает.
+12
-9
+3
Ответ Олег Карпов
Диас в Ливерпуле все еще получает 55
55 фунтов, не евро. Что тоже в общем-то не много. Ну поэтому он и просит новую зп) понятное дело, что в футболе разные зп. встречаются, но все же плюс/минус есть рынок, и то, чем гордится реал, это просто нерелевантно сегодня.
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Ответ Блуждающий странник
Типичная мадридская Марка) Они любой бред выставят в выгодном свете. Предлагали играть за миску супа, но эти богатеи из Манчестера... Реал просто привык брать игроков дёшево и не переплачивает, но им самим ЦЗ нужен. И ЗП явно они давали больше чем 2.5, такая низкая ЗП только у Хоселу, но сейчас будут писать, что МЮ в 10 раз выше ЗП предложил)
9,5 адекватная цена? Ты думаешь вообще? Такой зарплаты у пол Европы топовых футболистов нет! Хвича в два раза меньше получает!
+5
-3
+2
Очередное гениальное решение Переса. Только гениальный Перес мог купить трех леаофланговых игроков на одну позицию и оставить команду без профильного центрального нападающего. Только настоящий гений мог все продумать так, что команда сейчас осталась лишь с одним центральным защитником в лице Рюдигера. Это еще повезло, что Тони в 2022 году выбрал Реал, иначе я просто уверен, что Реал сейчас бы остался с двумя днарями-хрониками Алабой и милитао, и в центре пришлось бы бегать Карвахалю с Камавингой. Давайте побольше школьников с Бразилии за 72 миллиона, ведь это вот точно разумно, а вот траты МЮ - это, конечно, другое. Самое смешное, что стоит Пересу провалить какую-то сделку, так выясняется, что это просто игрок повелся на деньги, и вообще в Кастилье там очередной гениальный игрок появился
+2
-1
+1
Ответ Rio (BLR)
Реал видел в Йоро перспективного игрока, 3-4 выбор в старт на 2 позиции. И зп предлагали соответствующую. Хотя трансферную сумму нехилую готов был выплатить. МЮ же навалил личку как уже состоявшемуся мастеру как будто под старт. При том что в составе Мага, Мартинес, Де Лигт, Витек и даже Эванс... Стратегия... Парень еще и сломаться успел. Время покажет. Я вот в Алабу не верю совсем и считаю что летом, а может даже и зимой Реалу придется искать цз. Но совершенно понятно отчего Йоро не дали 9.5млн сейчас. Структура зарплат чаще поважнее суммы трансфера будет.
Так и МЮ 9.5 не давал, тут марка врёт.
У него 115 кф в неделю
Ну никак 9.5 выйти не может
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+1
Ответ Alex.K71
Реал платит ровно сколько могут, возможно иногда, чуть больше, чем хотелось бы и в этот клуб идут не за деньгами, а за титулами и достижениями, в том числе в личном плане, а МЮ сейчас больше денежный мешок, чем тот самый мой любимый когда-то под руководством сэра Алекса Фергюсона!
Титулы и достижения это при прочих равных. Да и зп в РМ не обижают.
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Ответ Альберт Багаутдинов
9,5 адекватная цена? Ты думаешь вообще? Такой зарплаты у пол Европы топовых футболистов нет! Хвича в два раза меньше получает!
А я где-то сказал, что это адекватно? И зарплата у него не 9.5, это лишь бредовская версия мадридской газеты. Sky Sports писал о 7 миллионах и бонусах. Что тоже много.
А Реал сам около 5 давал минимум. В другое поверят только сказочники, в команде и у Диаса ЗП больше, а тут Йорро на карандаше у всех топ-клубов
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Ответ Vitto
Алабе и Мбаппе сколько платят сколько могут или хотят? РМ и МЮ в разных лигах и в разных условиях.
Реал платит ровно сколько могут, возможно иногда, чуть больше, чем хотелось бы и в этот клуб идут не за деньгами, а за титулами и достижениями, в том числе в личном плане, а МЮ сейчас больше денежный мешок, чем тот самый мой любимый когда-то под руководством сэра Алекса Фергюсона!
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Ответ Илья Добрый
ну 50к евро в неделю это несерьезно для игрока который на рынке стоит 50-60млн евро.
Диас в Ливерпуле все еще получает 55
0
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0
Ответ Rio (BLR)
Реал видел в Йоро перспективного игрока, 3-4 выбор в старт на 2 позиции. И зп предлагали соответствующую. Хотя трансферную сумму нехилую готов был выплатить. МЮ же навалил личку как уже состоявшемуся мастеру как будто под старт. При том что в составе Мага, Мартинес, Де Лигт, Витек и даже Эванс... Стратегия... Парень еще и сломаться успел. Время покажет. Я вот в Алабу не верю совсем и считаю что летом, а может даже и зимой Реалу придется искать цз. Но совершенно понятно отчего Йоро не дали 9.5млн сейчас. Структура зарплат чаще поважнее суммы трансфера будет.
Йорро в МЮ это третий выбор после Мартинеса и Де Лигта
И зп соответствующая
Не надо оправдывать Реал там, где он ошибся с окладом игрока
+2
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0
Ответ Rio (BLR)
Реал видел в Йоро перспективного игрока, 3-4 выбор в старт на 2 позиции. И зп предлагали соответствующую. Хотя трансферную сумму нехилую готов был выплатить. МЮ же навалил личку как уже состоявшемуся мастеру как будто под старт. При том что в составе Мага, Мартинес, Де Лигт, Витек и даже Эванс... Стратегия... Парень еще и сломаться успел. Время покажет. Я вот в Алабу не верю совсем и считаю что летом, а может даже и зимой Реалу придется искать цз. Но совершенно понятно отчего Йоро не дали 9.5млн сейчас. Структура зарплат чаще поважнее суммы трансфера будет.
РМ хотел на халяву отжать игрока и чтобы он играл за тарелку супа?
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Ответ Vitto
Алабе и Мбаппе сколько платят сколько могут или хотят? РМ и МЮ в разных лигах и в разных условиях.
Им столько платять потомучто на тот момент топ игроки перешли в Реал свободним агентом!
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Ответ Петрович
Реал платит не сколько может, а сколько действительно стоит игрок. Реалу смысла нет переплачивать. Переплачивают те, кто при прочих равных явно уступают и им приходится деньгами засыпать.
Абсолютно верно!
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Ответ Гусеконь
или потому что все деньги ушли на зарплату и подъёмные Мбаппе
Какие все? Сколько ушло на подъёмные и сколько было у Реала? Из воздуха берете инфу и делайте выводы на кофейной гуще.
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Ответ Menedreal
Где именно ты такие рассуждения увидел? Только вчера Марка ругала за отсутствие ЦЗ.
Перес как всегда в последнее время решил сэкономить, как бы ему это боком не вышло
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Ответ Иван Баланар
Комментарий удален модератором
так это факт что марка рупор РМ
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