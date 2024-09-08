«Реал» не подписал центрального защитника, потому что не хочет «трансферов ради трансферов». Йоро предлагали 2,5 млн евро в год, в «МЮ» ему платят 9,5 млн (Marca)
Стало известно, почему «Реал» не подписал центрального защитника.
По данным Marca, мадридский клуб не хочет «трансферов ради трансферов». И опирается на стратегию, подразумевающую оптимизацию имеющихся ресурсов. Также «Реал» не хочет допускать ошибок, которые ударят по финансовому положению клуба.
«Реал» хотел подписать 18-летнего Лени Йоро из «Лилля». Но борьбу за игрока выиграл «Манчестер Юнайтед», предложивший зарплату в 9,5 млн евро в год. Мадридцы давали 2,5 млн.
На фоне этого «Реал» собирался больше доверять 16-летнему воспитаннику Хоану Мартинесу, одна тот в прошлом месяце получил травму крестообразной связки.
РМ и МЮ в разных лигах и в разных условиях.
Реал просто привык брать игроков дёшево и не переплачивает, но им самим ЦЗ нужен. И ЗП явно они давали больше чем 2.5, такая низкая ЗП только у Хоселу, но сейчас будут писать, что МЮ в 10 раз выше ЗП предложил)
МЮ же навалил личку как уже состоявшемуся мастеру как будто под старт. При том что в составе Мага, Мартинес, Де Лигт, Витек и даже Эванс... Стратегия... Парень еще и сломаться успел.
Время покажет. Я вот в Алабу не верю совсем и считаю что летом, а может даже и зимой Реалу придется искать цз. Но совершенно понятно отчего Йоро не дали 9.5млн сейчас.
Структура зарплат чаще поважнее суммы трансфера будет.
Салиба в арсенале получал столько же хотя был таким же талантом как йоро.
У него 115 кф в неделю
Ну никак 9.5 выйти не может
А Реал сам около 5 давал минимум. В другое поверят только сказочники, в команде и у Диаса ЗП больше, а тут Йорро на карандаше у всех топ-клубов
И зп соответствующая
Не надо оправдывать Реал там, где он ошибся с окладом игрока