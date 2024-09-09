Антон Миранчук о «Сьоне»: «Не терпится продемонстрировать свою ценность на поле и помочь команде достичь целей»
Антон Миранчук прокомментировал переход в «Сьон».
Российский полузащитник подписал контракт со швейцарским клубом до 2026 года.
«Мои первые дни в Вале прошли хорошо. Я рад начать новое приключение вместе со «Сьоном».
Мне не терпится продемонстрировать свою ценность на поле и помочь команде достичь ее целей», – сказал Антон Миранчук.
«Антон, помимо неоспоримого таланта, имеет солидный опыт игры в европейском футболе. Он техничный, умный и очень профессиональный футболист.
Он сможет принести реальную пользу нашей команде не только благодаря своему мастерству, так и своему опыту», – заявил спортивный директор клуба Бартелеми Константин.
И как опыт, берёт дорого
Команды - Сьон Миранчука
А ему сыр швейцарский подавай...
Ну а у Антона Сьён!
Уехали ребята
За бабки за кардон!