Антон Миранчук о «Сьоне»: «Не терпится продемонстрировать свою ценность на поле и помочь команде достичь целей»

Теги премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария Антон Миранчук Футбол

Антон Миранчук прокомментировал переход в «Сьон».

Российский полузащитник подписал контракт со швейцарским клубом до 2026 года.

«Мои первые дни в Вале прошли хорошо. Я рад начать новое приключение вместе со «Сьоном».

Мне не терпится продемонстрировать свою ценность на поле и помочь команде достичь ее целей», – сказал Антон Миранчук.

«Антон, помимо неоспоримого таланта, имеет солидный опыт игры в европейском футболе. Он техничный, умный и очень профессиональный футболист.

Он сможет принести реальную пользу нашей команде не только благодаря своему мастерству, так и своему опыту», – заявил спортивный директор клуба Бартелеми Константин.

23 комментария
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Хороший агент. Помогает ценить то, что имел ранее.
И как опыт, берёт дорого
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В России не было пока
Команды - Сьон Миранчука
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А какие цели у Сьона? Не вылететь?
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Если верить Википедии, то в Сьоне аж целый Рето Циглер играет, который когда-то несколько матчей за "Локомотив" провёл.
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С детства за Сьон!
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Ответ Andrey Maximkin
Выиграть кубок интертото
Ну эт надо быть Мостовым.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А какие цели у Сьона? Не вылететь?
Выиграть кубок интертото
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Съ#б Миранчука
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Интересно, о каких целях идет речь? По идее, не вылететь во вторую швейцарскую, кроме Антона в команде нет ни одного игрока дороже миллиона евро)
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понятно - это как первый раз в первый класс - все вновь! удачи ему и команде, пусть покажут хороший футбол...
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Ответ v1llyDEE
провалится в Швейцарии, даже и 10 результативных действий не сделает. слабый игрок.
В первую очередь слабохарактерный, как и брат его.
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В Локомотиве пара не давал и в Сьоне скорее всего пара не будет
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Антошка, Антошка, пойдем копать картошку!
А ему сыр швейцарский подавай...
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Прикупит домик в Альпах на постоянное проживание. Дадут гражданство,будет двойное,что тут плохого. Налогообложения для спортсменов отсутствует. Русские Хоккеисты ,теннисисты так делают. Живут и не жалеют. Зарплата достойная
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В Сьон русских берут только Антонов и с фамилией на букву М- Митрюшкин, Миранчук...
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Ответ igls54
В России не было пока Команды - Сьон Миранчука
У Лёхи есть Атланта!
Ну а у Антона Сьён!
Уехали ребята
За бабки за кардон!
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Айан Лайан Сайон
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🤡
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Ответ Айвенго
Цель у Антона одна: играть в нормальный футбол в цивилизованной Европе. А не летать смотреть тайфун на другой конец земного шара!
Цивилизованная Европа звучит уже как шутка.
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