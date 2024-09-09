Далич о Модриче против Польши: «Играл и вступал в отбор так, словно ему 25. Мог бы еще надолго остаться в сборной» 

Златко Далич оценил игру Луки Модрича в матче Лиги наций с Польшей (1:0).

39-летний капитан сборной Хорватии забил победный гол на 52-й минуте прямым ударом со штрафного.

« играл, боролся и вступал в отбор так, словно ему 25 лет. Учитывая, как он играет и проявляет себя, он мог бы еще надолго остаться в сборной», – сказал главный тренер сборной .

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