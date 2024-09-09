Далич о Модриче против Польши: «Играл и вступал в отбор так, словно ему 25. Мог бы еще надолго остаться в сборной» 

Теги Сборная Польши по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Лига наций УЕФА Златко Далич Футбол

Златко Далич оценил игру Луки Модрича в матче Лиги наций с Польшей (1:0).

39-летний капитан сборной Хорватии забил победный гол на 52-й минуте прямым ударом со штрафного.

«Лука играл, боролся и вступал в отбор так, словно ему 25 лет. Учитывая, как он играет и проявляет себя, он мог бы еще надолго остаться в сборной», – сказал главный тренер сборной Хорватии.

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4 комментария
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Легенда.
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Модрич конечно высококлассный игрок, просто нет слов, всегда боец, но при этом скромный человек, мой единственный по настоящему любимый игрок в Реале и отношусь я к нему с уважением!!
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Модрич легендарен.
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С Днём рождения, капитан !
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