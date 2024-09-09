Модрич про 1:0 с Польшей: «Важная победа, Хорватия не выигрывала 4 матча. Рад, что забил со штрафного – такого давно не было» 

Теги Сборная Польши по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Лига наций УЕФА Футбол

Лука Модрич оценил победу сборной Хорватии над Польшей (1:0) в Лиге наций.

«Важные три очка, однозначно. Нам нужна была победа, чтобы обрести уверенность. Мы не выигрывали четыре матча, поэтому крайне важно было победить. Мы должны быть довольны. 

Рад, что забил со штрафного – такого давно не было. Да, был гол Словакии, но там мне скорее повезло. Конечно, я доволен, но еще больше – победой», – сказал капитан сборной Хорватии.

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