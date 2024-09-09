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Победные голы Роналду и Модрича, у обоих рекорды – день стариков! Главное из Лиги наций

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Испания громит даже в меньшинстве.

Разгоняется новый розыгрыш Лиги наций. Интересного очень много: Криштиану Роналду в безумной форме, Лука Модрич тащит хорватов почти в 39, Лихтенштейн и Гибралтар устраивают триллер в концовке.

У Роналду гол в шестом матче подряд: сейчас со скамейки. Половина – победные

Криштиану неожиданно начал в запасе матч с шотландцами. Главный тренер Роберто Мартинес пояснил, почему главная звезда на скамейке: «Это тактическое решение. Я хочу распределить силы, когда мы играем два матча за 72 часа. В матче против Хорватии Криштиану совершил больше всего ускорений, и дело лишь в том, чтобы поберечь игрока, оставив его в запасе».

Роналду отдыхал только первый тайм. В начале второго заменил Педру Нету, а в самом конце принес победу: среагировал на низкую подачу Нуну Мендеша – 901-й гол Роналду. Тысяча стала чуть-чуть реальнее, Криш приступил сразу же. У него теперь голы 48 сборным – это рекорд, чаще всего он забивал Люксембургу (11 раз) и Швеции с Литвой (по семь).

Не выручил даже шотландский вратарь Ангус Ганн, хотя до этого творил чудеса: насобирал шесть сэйвов, но команда все равно проиграла. Португальцы проигрывали 0:1, сравнял до этого Бруну Фернандеш.

Португалия удачно начала Лигу наций – две победы по 2:1. Связка Мендеш-Криштиану сработала и в первом матче с хорватами, тоже создали победный. Роналду в классной форме: забивает в шести матчах подряд, три последних гола – победные, за «Аль-Наср» он забил «Аль-Фейхе» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

Португальцы лидируют в группе с шестью очками. У Польши и Хорватии по три, шотландцы пока с нулем.

Модрич положил со штрафного. Догнал Рамоса и уступает только Роналду по матчам за сборную

Лука Модрич даже почти в 39 лет – лучший в сборной Хорватии. Теперь забил со штрафного Польше. В 180-й игре за сборную – по количеству сравнялся с Серхио Рамосом. Больше сыграл только Криштиану – 213. 

Модрич вонзил победный, сделал пять передач под удар и пасовал с 94-процентной точностью – шикарный матч капитана Хорватии.

Лука продлил контракт с «Реалом» еще на сезон и остался в национальной команде. Клуб не просил его закончить со сборной: «У меня никогда не было проблем с «Реалом» из-за этого. Полагаю, о недовольстве клуба написано и сказано много всего, но, в конце концов, самое важное – мое желание. Я продолжаю выступать за Хорватию, потому что не вижу причин для ухода».

Да и никто не видит. Подумаешь, просто главным героям дня в Лиге наций 38 и 39 лет. Луке в понедельник, кстати, как раз тоже исполняется 39.

Что еще яркого: Испания рагромила даже в меньшинстве, первая победа белорусов, безумная ничья карликов

Другие яркие сюжеты воскресенья.

Испанцы ближе к концу устроили разгром Швейцарии в меньшинстве. Робен Ле Норман удалился на 20-й минуте при счете 2:0. Еще до перерыва швейцарцы приблизились, но в последние 15 минут команда Мурата Якина рассыпалась: Фабиан Руис закинул дубль, а вышедший на замену Ферран Торрес сделал гол и ассист– 4:1. Испания не проигрывает 17 матчей подряд – 15 побед и две ничьих. Последнее поражение было в марте 2023-го от Шотландии (0:2) в квалификации к победному Евро. Датчане в этой группе пока лидируют, во втором туре победили сербов 2:0. Испанцы вторые из-за безголевой ничьей с Сербией.

Швеция устранила Эстонию за тайм – 3:0 с дублем Виктора Дьокереша. Нападающий «Спортинга» блеснул и в прошлом матче с Азербайджаном – гол и пара ассистов. Шведам надо выбираться из Лиги C – пока получается без проблем. Словаки разобрали Азербайджан – 2:0. Вместе со шведами идут без потерь в этой группе.

У белорусов первая победа в 2024-м – над непростым Люксембургом (1:0). Валерий Громыко отличился через 9 минут после выхода со скамейки. До этого Беларусь пять матчей не побеждала: было три поражения и две ничьих. Четыре очка в двух матчах и лидерство в группе вместе с Болгарией – отличный старт в Лиге наций.

● Лихтенштейн и Гибралтар, не побеждавшие в официальных матчах четыре года, устроили безумие! Следите за сюжетом. 

❌ 82’ Гибралтар не забил пенальти при 1:1.

📺 90+4’ ВАР отменил гол Лихтенштейна.

🇬🇮 90+7’ Гибралтар забил – 2:1.

🇱🇮 90+14’ Лихтенштейн заработал пенальти на последних секундах и сравнял – волшебные 2:2.

Как мы знаем по Сан-Марино, ярко бывает и в Лиге D. Вот только опять никто из карликов не смог победить.

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Фото: East News/Damir SENCAR / AFP, AP Photo/Armando Franca, Fabrice COFFRINI / AFP

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