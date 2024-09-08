Модрич проводит 180-й матч за Хорватию. Лишь у Роналду больше игр за сборную в Европе

Лука Модрич сравнялся с Серхио Рамосом по количеству матчей за сборную.

Полузащитник « » вышел в старте на матч с Польшей во 2-м туре наций. Сегодняшний матч стал для 180-м в составе национальной команды.

Среди европейских игроков больше матчей за сборную провел лишь – на данный момент в активе форварда, оставшегося в запасе на сегодняшний матч с Шотландией, 212 матчей за Португалию.