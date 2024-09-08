Модрич проводит 180-й матч за Хорватию. Лишь у Роналду больше игр за сборную в Европе

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Лука Модрич сравнялся с Серхио Рамосом по количеству матчей за сборную.

Полузащитник «Реала» вышел в старте Хорватии на матч с Польшей во 2-м туре Лиги наций. Сегодняшний матч стал для Модрича 180-м в составе национальной команды.

Среди европейских игроков больше матчей за сборную провел лишь Криштиану Роналду – на данный момент в активе форварда, оставшегося в запасе на сегодняшний матч с Шотландией, 212 матчей за Португалию.

13 комментариев
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Ответ rigobersong
Как бы я не относился к Модричу, но 🥈🥉 место на ЧМ достойный результат с не самой сильной сборной, а кто-то с топ 10 сборной мира не смог и медали завоевать:))
В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не собьешь
отличный игрок Криштиану.
Да чем же он так хорош?
Спросите об этом Ригобера,
что в спортсе почти что живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.
Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Ты лучше, чем Месси, Криштиану», -
в отчаяньи он написал…
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Вот время идёт и игра меняется, сейчас 180 матчей -- рекорд для играющих игроков, а в 80-ых, навскидку, могу вспомнить только Пата Дженнингса из Северной Ирландии, Питера Шилтона, нашего Олега Блохина и Ладислау (Ласло) Бёлёни из Румынии -- вот и весь набор игрока с 100+ матчей за сборную
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У Роналду 213 матчей
Это просто какой-то космос, столько отыграть
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Мне больше симпатичен Модрич.
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Причём в свои 40 лет играет абсолютно по делу что в клубе, что в сборной
а не пассажир как Хави в последние свои годы в Европе
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Модрич игрок ещё старой школы, таких больше не будет. Надеюсь ещё попылит
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