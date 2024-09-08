Модрич проводит 180-й матч за Хорватию. Лишь у Роналду больше игр за сборную в Европе
Лука Модрич сравнялся с Серхио Рамосом по количеству матчей за сборную.
Полузащитник «Реала» вышел в старте Хорватии на матч с Польшей во 2-м туре Лиги наций. Сегодняшний матч стал для Модрича 180-м в составе национальной команды.
Среди европейских игроков больше матчей за сборную провел лишь Криштиану Роналду – на данный момент в активе форварда, оставшегося в запасе на сегодняшний матч с Шотландией, 212 матчей за Португалию.
по миру идет не собьешь
отличный игрок Криштиану.
Да чем же он так хорош?
Спросите об этом Ригобера,
что в спортсе почти что живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.
Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Ты лучше, чем Месси, Криштиану», -
в отчаяньи он написал…
Это просто какой-то космос, столько отыграть
а не пассажир как Хави в последние свои годы в Европе