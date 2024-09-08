Мартинес о Роналду в запасе на матч с Шотландией: «Тактическое решение, чтобы распределить силы при 2 матчах за 72 часа. Криштиану знает, как это важно»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Шотландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Лига наций УЕФА Футбол

Роберто Мартинес объяснил, почему оставил Криштиану Роналду в запасе.

Нападающий не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч Лигинаций против Шотландии.

«Это тактическое решение. Я хочу распределить силы, когда мы играем два матча за 72 часа. В матче против Хорватии Криштиану совершил больше всего ускорений, и дело лишь в том, чтобы поберечь игрока, оставив его в запасе.

Он наш капитан и знает, что это очень важно для нас. Важно распределять силы. У нас в стартовом составе четыре новых игрока, еще двое отыграли по 45 минут. Криштиану провел отличную игру против Хорватии, и его важно поберечь», – сказал главный тренер сборной Португалии в интервью RTP.

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12 комментариев
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И приз в номинации "стальные яйца" получает Робертоооо Мартинес
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а он может обидеться и уволить тебя. Он ведь никогда не согласен с таким решением.
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Один раз не поставил в старт проблемного старика и уже пришлось объясняться
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Ну, давно уже всем понятно, что этот Португалец7 в свои 39 лет находится в сборной Португалии в роли "свадебного генерала" только для набивания личной статистики, но не более того, а Мартинес лишь формально руководит сборной.
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В предыдущем матче хорошее движение показывал Криш
В этом точно больше пешеходил бы из-за усталости
Так что норм, лучше на замену под уставшего соперника
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Сестры Криша уже готовят текста
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