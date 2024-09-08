Роналду забил на 88-й, выйдя на замену в матче с Шотландией. Португалия победила – 2:1
Криштиану Роналду забил в конце игры с Шотландией.
Нападающий сборной Португалии вышел на замену сразу после перерыва в матче Лиги наций. На 88-й минуте он, воспользовавшись передачей Нуну Мендеша, вывел свою команду вперед – 2:1.
Роналду забил во втором подряд матче за национальную команду. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
🏆5 ЛЧ
🎖️5 ЗМ
🥇Чемпион Европы, Англии, Испании и Италии
🎗️Лучший бомбардир в истории ЛЧ, ЧЕ, сборной Португалии, Реал Мадрид и футбола в целом
Лучший футболист в истории футбола🧙
П. С.: У Роналду больше голов (901) чем у 4-х лучших российских бомбардиров вместе взятых (861), и даже у нашего лучшего футболиста Андрея Шевченко всего каких-то жалких 374 гола на фоне КриРо🫤
Величие не купишь👏👏
Первый там без КР 0-1.
Второй тайм 2-1. Гол КР. Удар головой в штангу, супер пас Феликсу на выход 1 на 1.