Роналду забил на 88-й, выйдя на замену в матче с Шотландией. Португалия победила – 2:1

Криштиану Роналду забил в конце игры с Шотландией.

Нападающий сборной вышел на замену сразу после перерыва в матче наций. На 88-й минуте он, воспользовавшись передачей , вывел свою команду вперед – 2:1.

забил во втором подряд матче за национальную команду. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.