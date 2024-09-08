Роналду забил на 88-й, выйдя на замену в матче с Шотландией. Португалия победила – 2:1

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Нуну Мендеш Футбол

Криштиану Роналду забил в конце игры с Шотландией.

Нападающий сборной Португалии вышел на замену сразу после перерыва в матче Лиги наций. На 88-й минуте он, воспользовавшись передачей Нуну Мендеша, вывел свою команду вперед – 2:1.

Роналду забил во втором подряд матче за национальную команду. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария
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Заметили как рикоберга выбежало на 90 минуте на поле, чтобы поздравить своего кумира.
+26
-5
+21
💫901+254 по гол+пас (Фелиш запорол 255-й ассист🙁)

🏆5 ЛЧ
🎖️5 ЗМ
🥇Чемпион Европы, Англии, Испании и Италии
🎗️Лучший бомбардир в истории ЛЧ, ЧЕ, сборной Португалии, Реал Мадрид и футбола в целом

Лучший футболист в истории футбола🧙

П. С.: У Роналду больше голов (901) чем у 4-х лучших российских бомбардиров вместе взятых (861), и даже у нашего лучшего футболиста Андрея Шевченко всего каких-то жалких 374 гола на фоне КриРо🫤

Величие не купишь👏👏
+27
-9
+18
У ригобера 🔥🔥🔥🔥
+16
-5
+11
Гоат один и это Роналду.
+13
-5
+8
У Ригоберки инфаркт
+8
-3
+5
Ответ Max Maximus
💫901+254 по гол+пас (Фелиш запорол 255-й ассист🙁) 🏆5 ЛЧ 🎖️5 ЗМ 🥇Чемпион Европы, Англии, Испании и Италии 🎗️Лучший бомбардир в истории ЛЧ, ЧЕ, сборной Португалии, Реал Мадрид и футбола в целом Лучший футболист в истории футбола🧙 П. С.: У Роналду больше голов (901) чем у 4-х лучших российских бомбардиров вместе взятых (861), и даже у нашего лучшего футболиста Андрея Шевченко всего каких-то жалких 374 гола на фоне КриРо🫤 Величие не купишь👏👏
ассист пяткой на Феликса был гениальным. Рон до сих пор один из лучших в мире делает этот приём
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Вновь умыл хейтеров холодным душем из победного гола))
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Спотифайцы, причина тряски?
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Ответ yrok77
Хейтеры скажут : только в пустые и может забивать всяким Шотландиям
132 гола в пустые и с пенальти)
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Ответ ivannumber1
Вновь умыл хейтеров холодным душем из победного гола))
Хейтеры скажут : только в пустые и может забивать всяким Шотландиям
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Ответ Старик Стариканов
У ригобера 🔥🔥🔥🔥
Опять будет родителям и учителям грубить всю неделю((
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Ответ yarmuck
Не гони пургу, не может быть лучшим в истории с 0+0 в плей-офф ЧМ.
Почему не может?
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Все увидели сборную которой мешает Роналду? Приятного просмотра мессибоям)
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Ответ MajestySport
Все увидели сборную которой мешает Роналду? Приятного просмотра мессибоям)
без него проигрывали 1:0. но потом вышел батя и показал как надо
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Ответ Max Maximus
💫901+254 по гол+пас (Фелиш запорол 255-й ассист🙁) 🏆5 ЛЧ 🎖️5 ЗМ 🥇Чемпион Европы, Англии, Испании и Италии 🎗️Лучший бомбардир в истории ЛЧ, ЧЕ, сборной Португалии, Реал Мадрид и футбола в целом Лучший футболист в истории футбола🧙 П. С.: У Роналду больше голов (901) чем у 4-х лучших российских бомбардиров вместе взятых (861), и даже у нашего лучшего футболиста Андрея Шевченко всего каких-то жалких 374 гола на фоне КриРо🫤 Величие не купишь👏👏
Не гони пургу, не может быть лучшим в истории с 0+0 в плей-офф ЧМ.
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Крутой !
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Перестаньте деду давать фармить статку на дворовых командах
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Как же так, судя по комментариям экспертов спортса он только мешает другим играть.
Первый там без КР 0-1.
Второй тайм 2-1. Гол КР. Удар головой в штангу, супер пас Феликсу на выход 1 на 1.
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ЕВРО закончился, можно и "тащерством" заняться.)))
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Это просто машина! Как он хорош, просто вышел и сборная заиграла. Жаль Феликс такой какой он есть — кривой, так был бы шедевр.
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У хейтеров Роналду сегодня траур 🤭
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Неплохая поездка в сборную получилась!
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