Галлас о Каземиро: «Язык тела говорит, что он не в восторге от жизни в Манчестере. Ошибок гораздо больше, чем в «Реале», когда он вел прекрасный образ жизни. Тут холодно и дождливо»

Вильям Галлас объяснил, почему Каземиро неудачно играет за «Манчестер Юнайтед».

«Главный вопрос: счастлив ли он в ? По-моему, язык его тела говорит о том, что он не в восторге от жизни там. Он совершает гораздо больше ошибок, чем в «Реале», когда он вел прекрасный образ жизни и постоянно видел солнечный свет.

Сейчас он в Манчестере, там холодно и дождливо, и некоторым футболистам в таких условиях может быть тяжело. Он из Бразилии, затем жил в Испании и не то чтобы просто перепрыгнул через границу и оказался во Франции, где схожая погода. Такие перемены не всегда просто принять», – сказал бывший защитник «Арсенала» в интервью Gambling Zone.