Галлас о Каземиро: «Язык тела говорит, что он не в восторге от жизни в Манчестере. Ошибок гораздо больше, чем в «Реале», когда он вел прекрасный образ жизни. Тут холодно и дождливо»

Теги Манчестер Юнайтед Вильям Галлас премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Каземиро Футбол

Вильям Галлас объяснил, почему Каземиро неудачно играет за «Манчестер Юнайтед».

«Главный вопрос: счастлив ли он в Манчестере? По-моему, язык его тела говорит о том, что он не в восторге от жизни там. Он совершает гораздо больше ошибок, чем в «Реале», когда он вел прекрасный образ жизни и постоянно видел солнечный свет.

Сейчас он в Манчестере, там холодно и дождливо, и некоторым футболистам в таких условиях может быть тяжело. Он из Бразилии, затем жил в Испании и не то чтобы просто перепрыгнул через границу и оказался во Франции, где схожая погода. Такие перемены не всегда просто принять», – сказал бывший защитник «Арсенала» в интервью Gambling Zone.

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14 комментариев
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Ответ Александр Александров_1116356972
Комментарий удален пользователем
Реал при ВАР в ЛЧ: 3 титула
Барса при ВАР в ЛЧ: 2-8, 0-4, 1-4, 0-3 и т.д.
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Вообще в целом у игроков в «Манчестер Юнайтед» язык тела в коме
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Ответ Александр Александров_1116356972
https://youtube.com/shorts/UjK5j-zwmIE?si=FcuVH1jGJ1WziqBE на смотри полуфинал лиги чемпионов превратился в кубок имени Орсато , Орсато не удаляет Каземиро, а потом ставит липовый пенальти на алжирским уголовнике, где вар почему он не работает? И так каждый год
может тебе скинуть весь матч Челси- Барса?
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Комментарий удален пользователем
Каземиро разрушитель с неплохим дальним ударом. Те роли, которые возложил на него лысый физрук, он в Реале никогда не выполнял.
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Там нет таких партнёров как в Реале. И всё
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Каземиро ещё в последних сезонах в Реале сдал сильно
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Во время матча с Ливером ветер дул ему в лицо, майка была мокрая от проливного ливня? Понимаю, че.
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Это профессиональный спорт. Очевидно, что с такими доходами и жертвовать чем-то придется.
Неужели не анализировали в какую страну едут?

Непереносимость и дискомфорт в таком климате - проблемы игрока. Думать надо было. Приехал - адаптируйся и работай
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Ответ Александр Александров_1116356972
https://youtube.com/shorts/UjK5j-zwmIE?si=FcuVH1jGJ1WziqBE на смотри полуфинал лиги чемпионов превратился в кубок имени Орсато , Орсато не удаляет Каземиро, а потом ставит липовый пенальти на алжирским уголовнике, где вар почему он не работает? И так каждый год
Единственная ошибка Орсато - неудаление Лапорта за удар в лицо Модричу
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Ответ distress of ignorance
Единственная ошибка Орсато - неудаление Лапорта за удар в лицо Модричу
Ну да а голы из офсайдов это божья мана )) ха-ха-ха как же вы молитесь на эти купленные блестяшки имени судей, такой это просто стыд )))
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