Каземиро не покинет «МЮ», несмотря на интерес «Галатасарая». Тен Хаг верит, что бразилец вернется в лучшую форму

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Каземиро Эрик тен Хаг Фабрицио Романо Футбол

Каземиро не покинет «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» проявляет «Галатасарай».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, бразилец не ведет переговоров с турецким клубом – ожидается, что Каземиро останется в «МЮ» как минимум до 2025 года.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг после матча с «Ливерпулем» (0:3), где Каземиро допустил две результативные ошибки в 1-м тайме, выразил уверенность в том, что бразилец сможет вернуться в лучшую форму.

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12 комментариев
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Я, как и Тен Хаг, тоже верю, что Каземиро наберёт форму. Правда, для этого нужен другой тренер
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Каземиро вероятно и наберёт форму, куда сложнее поверить в Хага
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По факту Казимира всего 32, не понятно почему такой спад и уже не первый год
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Вера в Каземиро, вера в Тен Хага, вера в Онану, вера в Магуайра, каждый сезон новая вера в кого то… может, клубу надо заменить дьявола на эмблеме на Иисуса?
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Можно верить каземиро может быть заиграет менять надо тренеров
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Каземиро то наберет форму, а вот Тен Хан, пожалуй нет
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Так смысл продавать или отдавать в аренду, после продажи Мактоминея это стало очевидно играть некому. Даже представим что Майну и Угарте стали показывать в паре топ игру, но замены им нет. Эриксен и по молодости лучше играл 10 чем в паре ЦП, а сейчас как ЦП он дно, на Евро он очень высоко играл. Маунт никогда не умел играть условную 8 или 6 при Лэмпарде играл чистую 10, при Тухеле в атакующей группе чаще всего ближе к правому флангу. Тухель пробовал и Маунта и Хавертца в полузащите не прокатило. Каземиро нужен МЮ
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А Каземиро сам то верит в Тен Хаага ???
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Ответ Opera10
Я, как и Тен Хаг, тоже верю, что Каземиро наберёт форму. Правда, для этого нужен другой тренер
Amen!
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Ответ Opera10
Я, как и Тен Хаг, тоже верю, что Каземиро наберёт форму. Правда, для этого нужен другой тренер
из-за тренера он дарит мячи сопернику?
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