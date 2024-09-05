Каземиро не покинет «МЮ», несмотря на интерес «Галатасарая». Тен Хаг верит, что бразилец вернется в лучшую форму
Каземиро не покинет «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» проявляет «Галатасарай».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, бразилец не ведет переговоров с турецким клубом – ожидается, что Каземиро останется в «МЮ» как минимум до 2025 года.
Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг после матча с «Ливерпулем» (0:3), где Каземиро допустил две результативные ошибки в 1-м тайме, выразил уверенность в том, что бразилец сможет вернуться в лучшую форму.