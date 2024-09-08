Агбонлахор о том, что Палмер не заявлен в ЛК: «Это неуважение к турниру. Они думают: «Пфф, мы – «Челси», нас тут вообще быть не должно, так что давайте дадим отдохнуть игрокам»

Габриэль Агбонлахор недоволен тем, что Коул Палмер не будет играть в еврокубках.

«Челси» не включил полузащитника в заявку на Лигу конференций.

«Это неуважение к турниру. Они не стали бы так поступать в случае с и Лигой чемпионов. Они смотрят на ЛК и думают: «Пфф, мы – « », нас тут вообще быть не должно, так что давайте дадим отдохнуть игрокам, чтобы они не получили по ногам».

В особенности это касается Лавии и Фофана. У этих игроков были проблемы со здоровьем, и в клубе, наверное, думают: «Дадим им отдохнуть в ЛК, можно выпустить не лучший состав и сосредоточиться на ».

Думаю, это довольно-таки неуважительно по отношению к турниру, если честно», – отметил экс-форвард «Астон Виллы» в эфире Talksport.