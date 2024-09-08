Агбонлахор о том, что Палмер не заявлен в ЛК: «Это неуважение к турниру. Они думают: «Пфф, мы – «Челси», нас тут вообще быть не должно, так что давайте дадим отдохнуть игрокам»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Габриэль Агбонлахор Лига конференций УЕФА Коул Палмер Футбол

Габриэль Агбонлахор недоволен тем, что Коул Палмер не будет играть в еврокубках.

«Челси» не включил полузащитника в заявку на Лигу конференций.

«Это неуважение к турниру. Они не стали бы так поступать в случае с Лигой Европы и Лигой чемпионов. Они смотрят на ЛК и думают: «Пфф, мы – «Челси», нас тут вообще быть не должно, так что давайте дадим отдохнуть игрокам, чтобы они не получили по ногам».

В особенности это касается Лавии и Фофана. У этих игроков были проблемы со здоровьем, и в клубе, наверное, думают: «Дадим им отдохнуть в ЛК, можно выпустить не лучший состав и сосредоточиться на АПЛ».

Думаю, это довольно-таки неуважительно по отношению к турниру, если честно», – отметил экс-форвард «Астон Виллы» в эфире Talksport.

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10 комментариев
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Ответ dreamstep
Агбонлахор сам играл в середняке всю жизнь без титулов, не понимает что титулы в Англии важнее для Челси чем третьесортный еврокубок.
Ну как без титулов, у Виллы КЧ есть, а у орсенола нет:))
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+12
В этой ситуации правильно делают. Чемпионат важнее кубка, где многие о половине команд и не слышали.
+14
-4
+10
Да правильно что решили поберечь молодого парня, лучше побороться за место в Лч
+9
-3
+6
Вылет будет комичным
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Liver0910
В этой ситуации правильно делают. Чемпионат важнее кубка, где многие о половине команд и не слышали.
100 %! уефа и фифа наплодили турниров для набивания карманов, а клубы страдают
+4
-4
0
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