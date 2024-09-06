Палмера не включили в заявку «Челси» на ЛК, чтобы распределить нагрузку на весь сезон, включая клубный ЧМ
Стало известно, почему Коул Палмер исключен из заявки «Челси» на Лигу конференций.
Ранее лондонцы огласили список команды для участия в групповом этапе Лиги конференций. В итоговую заявку не вошли Коул Палмер, Уэсли Фофана и Ромео Лавия.
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, решение об исключении игроков было принято для распределения нагрузки из-за тяжелого сезона «Челси», который может продлиться до июля 2025 года, учитывая клубный чемпионат мира.
Клуб еще сможет внести футболистов в заявку, если выйдет в плей-офф еврокубка.