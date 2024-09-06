Палмера не включили в заявку «Челси» на ЛК, чтобы распределить нагрузку на весь сезон, включая клубный ЧМ

Теги Челси премьер-лига Англия Уэсли Фофана Лига конференций УЕФА Коул Палмер Ромео Лавия Фабрицио Романо Футбол

Стало известно, почему Коул Палмер исключен из заявки «Челси» на Лигу конференций.

Ранее лондонцы огласили список команды для участия в групповом этапе Лиги конференций. В итоговую заявку не вошли Коул ПалмерУэсли Фофана и Ромео Лавия.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, решение об исключении игроков было принято для распределения нагрузки из-за тяжелого сезона «Челси», который может продлиться до июля 2025 года, учитывая клубный чемпионат мира.

Клуб еще сможет внести футболистов в заявку, если выйдет в плей-офф еврокубка.

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7 комментариев
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Ответ Бабло Муани
Игроков настолько много, что можно и на каждую игру новый свежий состав выставлять
А потом лучших из лучших вызовут в сборную Челси
+11
0
+11
Игроков настолько много, что можно и на каждую игру новый свежий состав выставлять
+10
-1
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Палмер уже вернулся из сборной из-за мышечной усталости, в прошлом сезоне много играл и тренировался. Дело благое.
+5
0
+5
На плей-офф заявят. Если пробьются конечно
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