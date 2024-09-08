Лионель Скалони: «От Месси сложно не зависеть. Он уникальный игрок. Любая его команда во многом от него зависит»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Скалони описал влияние Лионеля Месси на сборную Аргентины.

Нападающий «Интер Майами» из-за проблем со здоровьем не вызван на сентябрьские матчи.

«Команде сложно не быть зависимой от Месси. Любая команда, за которую он играет, будет в значительной степени от него зависеть. Он уникальный игрок, так что это логично.

Но хорошая новость заключается в том, что у нашей команды есть определенная игровая идея независимо от того, кто выходит на поле. Мы знаем, ради чего играем.

Когда Лео нет на поле, мы делаем то же самое, просто без того отпечатка, который оставляет Месси. Все знают, что им делать», – заявил главный тренер сборной Аргентины.

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23 комментария
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Ответ Айтуар Куат
Уровень пешехода: 0+0 в пф ЛЧ и 0 ЛЧ без Иньесты, Неймара и Суареса. Ключевой игрок сборной Ди Мария который принес титул ЧМ , Олимпиаду и Копу.
😂😂😂 А у блогера с таким составом сколько голов и передач в ЧМ?
Кроме слез добился чего то?Месси в ЧМ забивал почти в каждой игре с раунда плей-офф.
+15
-2
+13
Друг друга прекрасно дополняют
Лео прекрасно провёл самый значимый плей-офф своей жизни, решая на каждой стадии плей-офф
Голевые с Нидерландами и Хорватией- две такие разные и такие фантастические.
Ну и арги бились насмерть, респект Скалони вопреки молодости сумел создать сбалансированную и самое главное сплоченную сборную.
+7
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+4
Лео Месси - топ
+6
-2
+4
Ответ ЭкспертДиванный
😂😂😂 А у блогера с таким составом сколько голов и передач в ЧМ? Кроме слез добился чего то?Месси в ЧМ забивал почти в каждой игре с раунда плей-офф.
Я ещё добавлю немного статистики на сегодняшний день, как многие считают лучшего футболиста-бомбардира в мире Роналду по сравнению к Месси! Так вот: Роналду за 1236 матчей имеет 900 голов + 254 передачи = 1154 очков всего, Месси за 1069 матчей имеет 838 голов + 375 передачи = 1213, то есть Лео сыграл на 144 матча меньше, но набрал на 59 очков больше! Дополнительно у Месси значительно больше титулов и со сборной и с клубом, уступает только по количеству лиг чемпионов 4 против 5 Криша и по голам в ней 129 против 140 у Роналду, но и здесь у Криша сыграно на 20 игр больше, общее количество титулов у Месси на добрую дюжину больше, чем у Рона, 45 рекорд среди футболистов и 33 соответственно! Всем хорошего вечера и отличного настроения! «Играйте в футбол», так любил заканчивать свои репортажи любимый и уважаемый, к сожалению так рано покинувший нас Василий Уткин!⚽️
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Ответ Айтуар Куат
Уровень пешехода: 0+0 в пф ЛЧ и 0 ЛЧ без Иньесты, Неймара и Суареса. Ключевой игрок сборной Ди Мария который принес титул ЧМ , Олимпиаду и Копу.
Наоборот.
Это у Иньесты, Неймара и Суареса не было ЛЧ без Месси.
Ди Мария отличный помощник Месси.
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Ответ Айтуар Куат
Аргентина и без Месси становилась 2 кратным Чемпионом Мира и Копы. Страна не зависит от него, и многие там считают Марадону лучшим а не его. Поэтому Роналду простительно не иметь титул ЧМ, Португалы и без него там не выигрывали.
Естественно 556 футболисту Чм 2022 можно обосраться на всех 5 Чм )) только после этого не кричите что он лучший ))))) если он даже в пустыне вечно 2 ))
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Хорошую, по футбольным меркам, команду "сколотил" Скалони.
Хоть сам он был далеко не выдающимся футболистом (хотя и не плохим), но как тренер уже достиг очень многого (для тренеров сборных - достиг вершин).
Сборная "Аргентины", сейчас, и без Месси хороша.
Но он, конечно, добавляет уверенности и спокойствия, как в результате, так и в качестве игры.
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Ответ Айтуар Куат
Аргентина и без Месси становилась 2 кратным Чемпионом Мира и Копы. Страна не зависит от него, и многие там считают Марадону лучшим а не его. Поэтому Роналду простительно не иметь титул ЧМ, Португалы и без него там не выигрывали.
Ну да, выигрывала ЧМ и Копу за 30+ лет до Месси.
Не позорься.
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Ответ Айтуар Куат
Аргентина и без Месси становилась 2 кратным Чемпионом Мира и Копы. Страна не зависит от него, и многие там считают Марадону лучшим а не его. Поэтому Роналду простительно не иметь титул ЧМ, Португалы и без него там не выигрывали.
Хорошо, мы его прощаем.
А если Месси не выиграл чемпионат мира , на нашей сердце всё равно осталось бы осадок.
Ну что же , у нас с вами уровень требование разные от наших кумиров
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Ответ Айтуар Куат
Ты уже писал это в другой новости. Иди придумай что-то другое
Придумывать всякую чушь это удел фанатиков кринжа )) я же пишу факты,которые легко проверяются ))) и тебе не смешно потому что это правда )) он просто баласт и якорь сборной Португалии ))
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Величайший! 🐐🇦🇷
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Ответ Айтуар Куат
Месси играл почти всю жизнь за Барселону. Роналду же потерял время на адаптацию переходя с одного клуба за другой. Сам пешеход прекрасно знает про адаптацию когда он после перехода в лигу фермеров в первом сезоне забил всего 6 голов
Просто факты самая крупная победа Португалии 9-0 без кринжа , самая крупная победа в плей офф Чм 6-1 без кринжа прошли в 1/4 с ним то из группы вылетали с США и Ганой то в 1/8 от Уругвая , финал евро 2016 выигран без кринжа, финале евро 2004 с кринжем проиграли, Рамуш 60 мин на Чм 3 гола Кринж 20 лет и 0+0, это все факты и это говорит что Кринж это футбольная бутафория )))
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Ответ Ale88io
Барса без Лео стала чемпионом. ПСЖ и до, и после Лео выходил в финальные стадии ЛЧ (с ним - нет). Даже Интер Майами больше от Суареса зависит, чем от Лео.
Барселона стала чемпионом, поменяв больше половины состава и тренера. Она не с Куманом и Эззальзули стала чемпионом.
ПСЖ перед приходом Месси занял во Франции 2 место.
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Ответ Ale88io
Барса без Лео стала чемпионом. ПСЖ и до, и после Лео выходил в финальные стадии ЛЧ (с ним - нет). Даже Интер Майами больше от Суареса зависит, чем от Лео.
Португалия без кринжа выиграла финал евро2016 , а с кринжем обосралась в финале евро 2004 это факт, а ты несёшь какую то чушь )))
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Ответ Правдоруб Денисов
Лео Месси - топ
И дважды подряд без Месси из группы не выходил в лиге чемпионов
Когда а говарите и не стесняйтесь говорите и б
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