Лионель Скалони: «От Месси сложно не зависеть. Он уникальный игрок. Любая его команда во многом от него зависит»

Лионель Скалони описал влияние Лионеля Месси на сборную Аргентины.

Нападающий « » из-за проблем со здоровьем не вызван на сентябрьские матчи.

«Команде сложно не быть зависимой от Месси. Любая команда, за которую он играет, будет в значительной степени от него зависеть. Он уникальный игрок, так что это логично.

Но хорошая новость заключается в том, что у нашей команды есть определенная игровая идея независимо от того, кто выходит на поле. Мы знаем, ради чего играем.

Когда Лео нет на поле, мы делаем то же самое, просто без того отпечатка, который оставляет . Все знают, что им делать», – заявил главный тренер сборной .