Лионель Скалони: «От Месси сложно не зависеть. Он уникальный игрок. Любая его команда во многом от него зависит»
Лионель Скалони описал влияние Лионеля Месси на сборную Аргентины.
Нападающий «Интер Майами» из-за проблем со здоровьем не вызван на сентябрьские матчи.
«Команде сложно не быть зависимой от Месси. Любая команда, за которую он играет, будет в значительной степени от него зависеть. Он уникальный игрок, так что это логично.
Но хорошая новость заключается в том, что у нашей команды есть определенная игровая идея независимо от того, кто выходит на поле. Мы знаем, ради чего играем.
Когда Лео нет на поле, мы делаем то же самое, просто без того отпечатка, который оставляет Месси. Все знают, что им делать», – заявил главный тренер сборной Аргентины.
Кроме слез добился чего то?Месси в ЧМ забивал почти в каждой игре с раунда плей-офф.
Лео прекрасно провёл самый значимый плей-офф своей жизни, решая на каждой стадии плей-офф
Голевые с Нидерландами и Хорватией- две такие разные и такие фантастические.
Ну и арги бились насмерть, респект Скалони вопреки молодости сумел создать сбалансированную и самое главное сплоченную сборную.
Это у Иньесты, Неймара и Суареса не было ЛЧ без Месси.
Ди Мария отличный помощник Месси.
Хоть сам он был далеко не выдающимся футболистом (хотя и не плохим), но как тренер уже достиг очень многого (для тренеров сборных - достиг вершин).
Сборная "Аргентины", сейчас, и без Месси хороша.
Но он, конечно, добавляет уверенности и спокойствия, как в результате, так и в качестве игры.
Не позорься.
А если Месси не выиграл чемпионат мира , на нашей сердце всё равно осталось бы осадок.
Ну что же , у нас с вами уровень требование разные от наших кумиров
ПСЖ перед приходом Месси занял во Франции 2 место.
Когда а говарите и не стесняйтесь говорите и б