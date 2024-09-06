Дибала об игре под десятым номером в сборной Аргентины: «Все знают, что он принадлежит Лео. Это большая ответственность, я сомневался, брать ли его»

Теги Рома МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу Пауло Дибала квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Пауло Дибала поделился ощущениями от игры под номером Лионеля Месси.

Сборная Аргентины в рамках отборочного турнира к ЧМ-2026 разгромила команду Чили со счетом 3:0. Пауло Дибала, забивший третий мяч команды, за 10 минут до конца вышел на поле под десятым номером, принадлежащим Лионелю Месси, который не был вызван из-за травмы.

«Все знают, что этот номер принадлежит Лео, но я постарался достойно его представить, вышел и сделал все возможное, и, думаю, мне это удалось.

Это было решение тренерского штаба. Некоторые ребята говорили, что это должен быть я... Я сомневался, принимать ли номер, потому что это большая ответственность. Я думал, что меня уже не будет в сборной, что я не вернусь... Но я вернулся, мне дали шанс сыграть, и когда надеваешь эту футболку, ты должен выложиться на максимум», – сказал полузащитник сборной Аргентины в интервью TyC Sports.

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9 комментариев
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Месси велик!
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Ответ Sminem
аргопешеход не уйдёт из сборной пока Роналду играет
Скорее всего наоборот
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Дибала достоин быть преемником Месси
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Ответ Vatikan
Месси велик!
какой велик ? Ты о чём ? Велик бывает или трёхколёсный или подростковый или горный
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Ответ Serhio 00
какой велик ? Ты о чём ? Велик бывает или трёхколёсный или подростковый или горный
я в том смысле, что он велик!
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