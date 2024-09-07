Месси – Суаресу об уходе из сборной Уругвая: «Пухляш, ты оставишь большое наследие сегодняшним игрокам и новым поколениям. Мне повезло играть с тобой»

Лионель Месси обратился к Луису Суаресу по случаю его ухода из сборной Уругвая.

37-летний нападающий « » сыграл свой последний матч за национальную сборную против Парагвая (0:0) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

Видеообращение Лионеля Месси было показано на экране стадиона «Сентенарио» в рамках церемонии прощания.

«Привет, пухляш. Я бы хотел присутствовать здесь, но записал это видео в такой важный для Уругвая день. Он особенный для тебя, твоей семьи, народа Уругвая, всего футбольного мира в целом из-за всего, что ты дал команде и своей стране.

Мне повезло играть с тобой, и я знаю, как трудно было принять это решение, потому что понимаю, что ты чувствуешь, играя за сборную Уругвая. Просто надеюсь, что тебе понравится дань уважения, которую тебе оказывают, которую ты более чем заслужил. За все, о чем я говорил раньше, за все, что ты дал этой команде. Потому что ты всегда старался изо всех сил и оставлял все до последнего.

Ты оставишь очень большое наследие сегодняшним игрокам и новым поколениям. Заканчивается очень важный этап твоей карьеры, но осталось еще много лет в футболе. И я счастлив, что ты здесь, что мы снова вместе в одной команде и наслаждаемся каждым днем. Надеюсь, тебе понравится этот вечер с твоими близкими людьми. Чао», – сказал Месси одноклубнику и бывшему партнеру по «Барселоне».

Суареса проводили баннером «Луис Вечный» в последнем матче за Уругвай. Месси, Неймар, Форлан, Годин, Табарес поучаствовали в церемонии прощания