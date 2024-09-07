Месси – Суаресу об уходе из сборной Уругвая: «Пухляш, ты оставишь большое наследие сегодняшним игрокам и новым поколениям. Мне повезло играть с тобой»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Парагвая по футболу Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси обратился к Луису Суаресу по случаю его ухода из сборной Уругвая.

37-летний нападающий «Интер Майами» сыграл свой последний матч за национальную сборную против Парагвая (0:0) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

Видеообращение Лионеля Месси было показано на экране стадиона «Сентенарио» в рамках церемонии прощания.

«Привет, пухляш. Я бы хотел присутствовать здесь, но записал это видео в такой важный для Уругвая день. Он особенный для тебя, твоей семьи, народа Уругвая, всего футбольного мира в целом из-за всего, что ты дал команде и своей стране.

Мне повезло играть с тобой, и я знаю, как трудно было принять это решение, потому что понимаю, что ты чувствуешь, играя за сборную Уругвая. Просто надеюсь, что тебе понравится дань уважения, которую тебе оказывают, которую ты более чем заслужил. За все, о чем я говорил раньше, за все, что ты дал этой команде. Потому что ты всегда старался изо всех сил и оставлял все до последнего.

Ты оставишь очень большое наследие сегодняшним игрокам и новым поколениям. Заканчивается очень важный этап твоей карьеры, но осталось еще много лет в футболе. И я счастлив, что ты здесь, что мы снова вместе в одной команде и наслаждаемся каждым днем. Надеюсь, тебе понравится этот вечер с твоими близкими людьми. Чао», – сказал Месси одноклубнику и бывшему партнеру по «Барселоне».

Суареса проводили баннером «Луис Вечный» в последнем матче за Уругвай. Месси, Неймар, Форлан, Годин, Табарес поучаствовали в церемонии прощания

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16 комментариев
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Связка Месси-Суарес конечно была потрясной. Игроки просто максимально чувствовали друг друга на поле и выдавали красоту. Одно удовольствие было за их игрой наблюдать
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Да, связка Месси, Суарез и Неймар была легендарной.
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Ответ Liquidozz
Почему пухляш? В оригинале Gordo, то есть просто Толстый.... Пухляш это Rechoncho.
Не душни
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Пухляш, спасибо за твою игру в сборной и подольше продолжай играть дальше в клубе и радуй своих болельщиков, великий Кусарес, он же Суарес, настоящий гений, великая 9-ка и бомбардир от Бога!!!9🇺🇾
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Ответ Liquidozz
Почему пухляш? В оригинале Gordo, то есть просто Толстый.... Пухляш это Rechoncho.
уже была статья, там говорилось, что gordo - скорее ласковое слово
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Суарес после завершения карьеры Месси: "Коротышка, ты оставишь большое наследие сегодняшним игрокам и новым поколениям. Мне повезло играть с тобой"
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В последние года в Барсе он действительно зад отъел.
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Представляю, как лет через 30 Лео и Луиска седые и с длинными бородами будут сидеть вместе в креслах качалках на берегу океана с сигарами и чашками матэ и вспоминать прекрасные времена в Барселоне.
А их жены в гостиной на диванчике будут вязать свитерочки своим внукам)
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Когда Суарес переходил в Барсу я и подумать не мог, что они с Месси станут лучшими друзьями не только на поле, но и в повседневной жизни
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Кусачий Пухляш!!!!
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Ответ Мирослав Ковальский
Когда читаешь новости про Суареса, сразу вспоминается матч, где Айтекин в одиночку уничтожил ПСЖ и дичайшую симуляцию всех времен Суареса, когда он рухнул на газон от дуновения ветра и начал кататься в конвульсиях, хватаясь за горло, как будто его за горло каннибал укусил
После этого матча у Неймара знатно подгорело. Что он в ПСЖ ушёл))))
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Ответ Partizanski
Суарес после завершения карьеры Месси: "Коротышка, ты оставишь большое наследие сегодняшним игрокам и новым поколениям. Мне повезло играть с тобой"
Да, был бы хороший троллинг.))
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