Скалони назвал Анчелотти примером для подражания: «Он вошел в историю. Чему-то учишься у каждого тренера, даже того, с которым не работал»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Депортиво Лионель Скалони Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Хосе Пекерман Футбол

Лионель Скалони рассказал о тренерах, на которых ориентировался.

«У меня их было много, я узнавал что-то хорошее и плохое у каждого. Ты учишься чему-то даже у тех, с кем не работал. Я слежу за Анчелотти и прислушиваюсь к нему, считаю его примером для подражания. Во многом мои мысли совпадают с его мыслями. Он вошел в историю.

Пекерман, Даниэль Профе Кордоба, тренеры «Депортиво»... Чему-то учишься у каждого тренера, даже того, с которым не работал», – сказал возглавляющий сборную Аргентины специалист.

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15 комментариев
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Карло - маэстро!
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Один уже теперь точно потрясающий тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заслуженно называет Карло Анчелотти примером для подражания, уверен, что с таким подходом к работе и желанием продолжать учиться у старших, Скалони в будущем добьется ещё большего успеха не только в сборной, но и возглавив когда-то большой футбольный клуб!!!
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Дон Карло 🔝
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Ответ Капибарбер
Это правильно, вон Рональду всю жизнь пытался научиться тащерству как Месси в сборной, но так и не смог забить даже 1 гол в плей-офф ЧМ)
Комментарий удален модератором
Ответ Капибарбер
Слился короче) как и твой позорный кумир в плей-офф крупного турнира сборной 😆
Как Барса в плей-офф ЛЧ? 😁
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