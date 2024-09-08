Скалони назвал Анчелотти примером для подражания: «Он вошел в историю. Чему-то учишься у каждого тренера, даже того, с которым не работал»

Лионель Скалони рассказал о тренерах, на которых ориентировался.

«У меня их было много, я узнавал что-то хорошее и плохое у каждого. Ты учишься чему-то даже у тех, с кем не работал. Я слежу за и прислушиваюсь к нему, считаю его примером для подражания. Во многом мои мысли совпадают с его мыслями. Он вошел в историю.

, Даниэль Профе Кордоба, тренеры « »... Чему-то учишься у каждого тренера, даже того, с которым не работал», – сказал возглавляющий сборную специалист.