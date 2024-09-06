Соболев и Барриос обсудили драку в матче «Зенита» и «Спартака» в 2022-м. Конфликта нет («Кафешка»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия происшествия Игорь Симутенков Вильмар Барриос Александр Соболев Футбол

Между Александром Соболевым и Вильмаром Барриосом нет разногласий.

Футболисты поучаствовали в массовой драке в конце матча «Спартака» и «Зенита» в ноябре 2022 года. Россиянин, выступавший на тот момент за красно-белых, наносил колумбийскому хавбеку петербуржцев удары руками. Оба игрока были удалены.

По сведениям телеграм-канала «Кафешка», после перехода Соболева в «Зенит» футболисты обсудили ситуацию в личном разговоре – он состоялся 5 сентября. Утверждается, что конфликта между ними нет, настроение описывается как «рабочее».

То же касается отношений Соболева с тренером «Зенита» Игорем Симутенковым, тоже участвовавшим в эпизоде.

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21 комментарий
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Обалдеть, какая важная инфа, чтобы мы без неё делали, спасибо огромное, держите в курсе
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Ничего себе. Кафешку на спортс стали выкладывать. Мои поздравления.
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аха,да хватит уже, все поняли, саня идеал, ситуация кристальная, все друзья и братья
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Ответ Арсений1990
Обалдеть, какая важная инфа, чтобы мы без неё делали, спасибо огромное, держите в курсе
И в источники уже никакие помойки брать не брезгуют.
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Пробивал себе трансфер ещё в 2022 году.
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Конфликта нет. Фингал, есть
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это же лента Спартака, зачем это здесь?
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Ответ Проблемы Аршавина
Ничего себе. Кафешку на спортс стали выкладывать. Мои поздравления.
Ну после того, как Спортс притащил цитаты из пары выпусков СБГ Шоу, видимо уже можно.
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Комментарий удален пользователем
Ну замечательно. Посмотрим как долго Соболев продержится без слетевшей фляги
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Не, ну если остались вопросы - пишите, все обсудим.
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Иначе и быть не могло. Поговорили, им играть вместе, никаких обид и камней за пазухой быть не может.
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Комментарий удален модератором
Ответ Арсений1990
Обалдеть, какая важная инфа, чтобы мы без неё делали, спасибо огромное, держите в курсе
Юлия Якубеня уронила отварную сосиску
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Лови большой и огромный.. За щеку,, там у себя на зоне..
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