Соболев и Барриос обсудили драку в матче «Зенита» и «Спартака» в 2022-м. Конфликта нет («Кафешка»)

Между Александром Соболевым и Вильмаром Барриосом нет разногласий.

Футболисты поучаствовали в массовой драке в конце матча « » и « » в ноябре 2022 года. Россиянин, выступавший на тот момент за красно-белых, наносил колумбийскому хавбеку петербуржцев удары руками. Оба игрока были удалены.

По сведениям телеграм-канала «Кафешка», после перехода Соболева в «Зенит» футболисты обсудили ситуацию в личном разговоре – он состоялся 5 сентября. Утверждается, что конфликта между ними нет, настроение описывается как «рабочее».

То же касается отношений с тренером «Зенита» , тоже участвовавшим в эпизоде.