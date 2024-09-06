Сергей Семак: «Соболеву важно начать понимать требования в «Зените», в команде его приняли хорошо. Он тренируется с большим желанием, Александр нам поможет»

Сергей Семак заявил, что Александра Соболева хорошо приняли в «Зените».

Нападающий перешел в петербургский клуб из «Спартака».

– Какое впечатление производит по первым тренировкам в « »?

– Если не будет форс‑мажора, он сыграет в Казахстане (8 сентября «Зенит» сыграет против «Кайрата» – Спортс’‘). Александр, конечно, много пропустил.

И ему как раз очень важно набирать игровые кондиции, почувствовать игровой ритм. Постепенно начать понимать те требования, что у нас есть.

По его работе – он с большим желанием тренируется, хочет поскорее набрать форму и начать помогать команде.

В ней Александра приняли хорошо. Все мы ждем его появления на поле. Это, безусловно, игрок, который нам поможет, – сказал главный тренер «Зенита» .