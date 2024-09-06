Сергей Семак: «Соболеву важно начать понимать требования в «Зените», в команде его приняли хорошо. Он тренируется с большим желанием, Александр нам поможет»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Сергей Семак заявил, что Александра Соболева хорошо приняли в «Зените».

Нападающий перешел в петербургский клуб из «Спартака».

– Какое впечатление производит Александр Соболев по первым тренировкам в «Зените»?

– Если не будет форс‑мажора, он сыграет в Казахстане (8 сентября «Зенит» сыграет против «Кайрата» – Спортс’‘). Александр, конечно, много пропустил.

И ему как раз очень важно набирать игровые кондиции, почувствовать игровой ритм. Постепенно начать понимать те требования, что у нас есть.

По его работе – он с большим желанием тренируется, хочет поскорее набрать форму и начать помогать команде.

В ней Александра приняли хорошо. Все мы ждем его появления на поле. Это, безусловно, игрок, который нам поможет, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

11 комментариев
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Как Фернандес он поможет.
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Бассейн ему личный купили уже или в Финском тренируется?
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Будет вторым Дзюбой. В Зените умеют работать с ершистыми наемниками, направлять их разрушительную энергию в правильное русло.
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Скоро новый дельфинарий в Питере открывают, дельфин должен быть готов на 100%
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без сомнений, но что бы на 100 % нужна драка с поросятами ,а как по другому?
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"Тот, кто нам мешает, тот нам поможет" 🤮
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Соболеву нужно расторгнуть контракт в одностороннем порядке и сосредоточиться на подготовке к The International
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Соболеву нужно начать понимать, что его уровень - это Сочи
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С мотивированным столбом, в атаке Зенит по другому заиграет
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Дельфин хороший
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Может и помочь. Если форму наберет.
Для нашего футбола - вполне себе неплохой игрок.
Но успехов желать не буду)
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