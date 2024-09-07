Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Просидит на скамейке первые 2-3 матча. Адаптация может затянуться»

Александр Мостовой сомневается, что Александр Соболев сыграет в ближайшее время.

«Думаю, первые 2-3 матча просидит на скамейке запасных. На выход в стартовом составе он вряд ли может рассчитывать.

Какое-то время уйдет на то, чтобы набрать форму и привыкнуть к новым партнерам. Из-за того, что последний месяц Соболев не играл, его адаптация может затянуться», – отметил бывший полузащитник «Спартака».