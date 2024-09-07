Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Просидит на скамейке первые 2-3 матча. Адаптация может затянуться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Футбол

Александр Мостовой сомневается, что Александр Соболев сыграет в ближайшее время.

«Думаю, первые 2-3 матча Соболев просидит на скамейке запасных. На выход в стартовом составе он вряд ли может рассчитывать.

Какое-то время уйдет на то, чтобы набрать форму и привыкнуть к новым партнерам. Из-за того, что последний месяц Соболев не играл, его адаптация может затянуться», – отметил бывший полузащитник «Спартака».

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5 комментариев
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Первые 2-3 матча Соболев посидит на скамейке запасных, а потом и привыкнет.
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Ну да, язык подучит
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Тренерский штаб Зенита иногда любит удивлять. Могут выпустить сразу как Гонду. Особенно если справа придётся играть Эраковичу вместо Волкова или Караваева.
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Ответ Joker2104
Первые 2-3 матча Соболев посидит на скамейке запасных, а потом и привыкнет.
И просидит в итоге 2-3 года
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Соболев физически уже готов на 100%. Он завтра будет в основе в игре с Казахстаном
Его выпустят и 14 сентября в первенстве РПЛ, нет же Глушенкова. Уверен, что Семак14 числа поделит игровое время между Гонду и Соболевым
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