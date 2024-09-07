Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Просидит на скамейке первые 2-3 матча. Адаптация может затянуться»
Александр Мостовой сомневается, что Александр Соболев сыграет в ближайшее время.
«Думаю, первые 2-3 матча Соболев просидит на скамейке запасных. На выход в стартовом составе он вряд ли может рассчитывать.
Какое-то время уйдет на то, чтобы набрать форму и привыкнуть к новым партнерам. Из-за того, что последний месяц Соболев не играл, его адаптация может затянуться», – отметил бывший полузащитник «Спартака».
Его выпустят и 14 сентября в первенстве РПЛ, нет же Глушенкова. Уверен, что Семак14 числа поделит игровое время между Гонду и Соболевым