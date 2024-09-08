«Ювентус» отдаст Костича в аренду «Фенербахче» Моуринью с опцией выкупа
«Ювентус» отдаст Филипа Костича в аренду «Фенербахче».
По данным Фабрицио Романо, сделка согласована. В соглашении с клубом, возглавляемым Жозе Моуринью, будет предусмотрена опция выкупа.
Ранее стало известно, что «Ювентус» не рассчитывает на 31-летнего игрока, он не попал в заявку клуба на Лигу чемпионов в этом сезоне.
Костич отклонил предложение «Спартака» и ряда других клубов. Вингер, не попавший в заявку «Юве» на ЛЧ, может перейти в «Галатасарай»