Костич отклонил предложение «Спартака» и ряда других клубов. Вингер, не попавший в заявку «Юве» на ЛЧ, может перейти в «Галатасарай»

Филип Костич отказался перейти в «Спартак» из «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что 31-летний полузащитник может покинуть « », он не попал в заявку клуба на Лигу чемпионов.

По информации Tuttosport, игрок уже отклонил несколько трансферных запросов, последним из которых было предложение « ». Футболист отказался возвращаться в « », а также переходить в команды из английского Чемпионшипа. Отмечается, что интерес к нему проявляли « » и «Кристал Пэлас» из . Ранее Костич не согласился на переход в «Аль-Айн» из ОАЭ.

Вместе с тем Костич открыт к переходу в «Галатасарай», который мог бы предложить ему трехлетний контракт на сумму 4 млн евро за сезон. В «Ювентусе» игрок зарабатывает 3,5 млн евро в год, его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

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