Костич отклонил предложение «Спартака» и ряда других клубов. Вингер, не попавший в заявку «Юве» на ЛЧ, может перейти в «Галатасарай»

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Филип Костич отказался перейти в «Спартак» из «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что 31-летний полузащитник может покинуть «Ювентус», он не попал в заявку клуба на Лигу чемпионов.

По информации Tuttosport, игрок уже отклонил несколько трансферных запросов, последним из которых было предложение «Спартака». Футболист отказался возвращаться в «Айнтрахт», а также переходить в команды из английского Чемпионшипа. Отмечается, что интерес к нему проявляли «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас» из АПЛ. Ранее Костич не согласился на переход в «Аль-Айн» из ОАЭ.

Вместе с тем Костич открыт к переходу в «Галатасарай», который мог бы предложить ему трехлетний контракт на сумму 4 млн евро за сезон. В «Ювентусе» игрок зарабатывает 3,5 млн евро в год, его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

«Ювентус» хочет 8 млн евро за Костича. Вингер интересен турецким и другим иностранным клубам (TuttoJuve)

7 комментариев
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Нравится настрой руководства Спартака всё-таки попытаться сделать ещё одно приобретение до закрытия трансферного окна.
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"Ты смотри, что Галатасарай-то творит!"
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Средненький игрок
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Ответ sersan
Нравится настрой руководства Спартака всё-таки попытаться сделать ещё одно приобретение до закрытия трансферного окна.
Нужен качественный опорник, а они все в атаку смотрят
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Ответ sersan
Нравится настрой руководства Спартака всё-таки попытаться сделать ещё одно приобретение до закрытия трансферного окна.
Хороший настрой, учитывая, что четверть турнира уже прошла
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Ответ sersan
Нравится настрой руководства Спартака всё-таки попытаться сделать ещё одно приобретение до закрытия трансферного окна.
Для нашего чемпионата это Топ 🔝
еще весной писал об этом, мне бы хотелось его увидеть в Спартаке. Надеюсь тот же Станкович все таки сможет его уговорить!
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