Костич не попал в заявку «Ювентуса» на ЛЧ. Влахович, Копмейнерс, Гонсалес, Консейсау – в списке
«Ювентус» огласил заявку на Лигу чемпионов.
Туринский клуб опубликовал список игроков, которые примут участие в общем этапе Лиги чемпионов. Турнир для «бьянконери» начнется 17 сентября домашним матчем против ПСВ.
Полузащитник Филип Костич исключен из заявки по причине вероятного ухода из клуба.
В итоговый список вошли:
Вратари: Маттиа Перин, Карло Пинсольо, Микеле Ди Грегорио:
Защитники: Бремер, Федерико Гатти, Данило, Пьер Калулу, Хуан Кабаль;
Полузащитники: Мануэль Локателли, Франсишку Консейсау, Тен Копмейнерс, Николас Гонсалес, Уэстон Маккенни, Василие Адшич, Артур, Кефрен Тюрам, Николо Фаджоли, Дуглас Луис, Андреа Камбьязо;
Нападающие: Душан Влахович, Аркадиуш Милик, Тимоти Веа.
Список Б: Кенан Йылдыз, Лоренцо Ангеле, Николо Савона, Джованни Даффара, Юнас Рухи, Самюэль Мбангула.