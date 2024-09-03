Костич не попал в заявку «Ювентуса» на ЛЧ. Влахович, Копмейнерс, Гонсалес, Консейсау – в списке

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Карло Пинсольо Маттиа Перин Данило Филип Костич Аркадиуш Милик Мануэль Локателли Артур Душан Влахович Дуглас Луис Николас Гонсалес Тимоти Веа Уэстон Маккенни Бремер Тен Копмейнерс Николо Фаджоли Кефрен Тюрам Пьер Калулу Хуан Кабаль Микеле Ди Грегорио Франсишку Консейсау Николо Савона Андреа Камбьязо Федерико Гатти Джованни Даффара Юнас Рухи Кенан Йылдыз Самюэль Мбангула Лоренцо Ангеле Футбол

«Ювентус» огласил заявку на Лигу чемпионов.

Туринский клуб опубликовал список игроков, которые примут участие в общем этапе Лиги чемпионов. Турнир для «бьянконери» начнется 17 сентября домашним матчем против ПСВ.

Полузащитник Филип Костич исключен из заявки по причине вероятного ухода из клуба.

В итоговый список вошли: 

Вратари: Маттиа ПеринКарло Пинсольо, Микеле Ди Грегорио:

Защитники: Бремер, Федерико Гатти, Данило, Пьер КалулуХуан Кабаль;

Полузащитники: Мануэль Локателли, Франсишку Консейсау, Тен КопмейнерсНиколас Гонсалес, Уэстон Маккенни, Василие Адшич, АртурКефрен Тюрам, Николо Фаджоли, Дуглас Луис, Андреа Камбьязо;

Нападающие: Душан Влахович, Аркадиуш Милик, Тимоти Веа.

Список Б: Кенан Йылдыз, Лоренцо Ангеле, Николо Савона, Джованни Даффара, Юнас Рухи, Самюэль Мбангула.

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костич мешал Кьезе, Кьеза мешал Костичу, а играть в итоге Мбангула будет)
+18
0
+18
Спортс молодцы,даже из тегов к новости Костича исключили.
+11
0
+11
Отличные подписания сделал Мотта
+3
0
+3
Костича в Аль-Наср можно, Теллес ушел как раз с левого фланга, будет передачи на Роналду делать точные. Хотя в Ювентусе скорее воробьям делал передачи, чем партнерам, но может в СА заиграет вновь.
+3
0
+3
Ответ markus_9986@mail.ru
Так егго де тоже нн взяли ))
он в списке Б, потому что ему 20
+3
0
+3
Вот это тэги у вас, Спортс, при нажатии на Артура выдает профиль Артура Видаля 👍🏻
+2
0
+2
Ответ д к.не.
Костич мешал Кьезе, Кьеза мешал Костичу, а играть в итоге Мбангула будет)
Так егго де тоже нн взяли ))
+1
0
+1
Ответ markus_9986@mail.ru
А чем это савой хуже кукулю ?!?!?!парень вроде доказал что может хорошо играть с первых минут и матчей
Так Савона и есть в списке. Лист Б.
+1
0
+1
Артур? Он остаётся?
0
0
0
А чем это савой хуже кукулю ?!?!?!парень вроде доказал что может хорошо играть с первых минут и матчей
0
0
0
Ответ DonaldBrashear 2.0
Костича в Аль-Наср можно, Теллес ушел как раз с левого фланга, будет передачи на Роналду делать точные. Хотя в Ювентусе скорее воробьям делал передачи, чем партнерам, но может в СА заиграет вновь.
Как точно подмечено про воробьев, но еще чаще он отпасовывал назад (по заветам Кальмакоуча)...
0
0
0
Ответ DonaldBrashear 2.0
Костича в Аль-Наср можно, Теллес ушел как раз с левого фланга, будет передачи на Роналду делать точные. Хотя в Ювентусе скорее воробьям делал передачи, чем партнерам, но может в СА заиграет вновь.
Теллес ушёл, чтобы заявили Симакана
0
0
0
Ответ DonaldBrashear 2.0
Костича в Аль-Наср можно, Теллес ушел как раз с левого фланга, будет передачи на Роналду делать точные. Хотя в Ювентусе скорее воробьям делал передачи, чем партнерам, но может в СА заиграет вновь.
Почему бы не в Спартак ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий