Костич не попал в заявку «Ювентуса» на ЛЧ. Влахович, Копмейнерс, Гонсалес, Консейсау – в списке

«Ювентус» огласил заявку на Лигу чемпионов.

Туринский клуб опубликовал список игроков, которые примут участие в общем этапе чемпионов. Турнир для «бьянконери» начнется 17 сентября домашним матчем против .

Полузащитник Филип Костич исключен из заявки по причине вероятного ухода из клуба.

В итоговый список вошли:

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Полузащитники: , , , , , Василие Адшич, , , , , ;

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