«Фенербахче» ведет переговоры с «Юве» по Костичу, возможна аренда. Вингер открыт к переходу
«Фенербахче» ведет переговоры с «Ювентусом» по Филипу Костичу.
По информации журналиста Маттео Моретто, стороны находятся в постоянном контакте для достижения соглашения по трансферу вингера. Наряду с продажей возможна аренда.
Отмечается, что футболист открыт к переходу в турецкий клуб. В последние дни ситуацией с сербом также интересовался «Галатасарай».
Ранее стало известно, что «Ювентус» не рассчитывает на 31-летнего игрока, он не попал в заявку клуба на Лигу чемпионов в этом сезоне.
Костич отклонил предложение «Спартака» и ряда других клубов. Вингер, не попавший в заявку «Юве» на ЛЧ, может перейти в «Галатасарай»