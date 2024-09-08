«Фенербахче» ведет переговоры с «Юве» по Костичу, возможна аренда. Вингер открыт к переходу

Теги Ювентус серия А Италия Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Филип Костич Футбол

«Фенербахче» ведет переговоры с «Ювентусом» по Филипу Костичу.

По информации журналиста Маттео Моретто, стороны находятся в постоянном контакте для достижения соглашения по трансферу вингера. Наряду с продажей возможна аренда.

Отмечается, что футболист открыт к переходу в турецкий клуб. В последние дни ситуацией с сербом также интересовался «Галатасарай».

Ранее стало известно, что «Ювентус» не рассчитывает на 31-летнего игрока, он не попал в заявку клуба на Лигу чемпионов в этом сезоне.

Костич отклонил предложение «Спартака» и ряда других клубов. Вингер, не попавший в заявку «Юве» на ЛЧ, может перейти в «Галатасарай»

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2 комментария
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