Дмитрий Селюк: «Раньше выступавшие за сборную чувствовали гордость за страну. Сейчас это превратили в шоу Петросяна»

Дмитрий Селюк высказался о матчах России с Вьетнамом и Таиландом.

Игра с Таиландом должна была состояться 7 сентября в Ханое, но была отменена из-за тайфуна. Вьетнамцев команда Валерия Карпина разгромила со счетом 3:0.

«Это уже такой юмор в футболе, такие матчи, чтобы посмеяться, пошутить. Проблема в том, что, с одной стороны, это все весело, но если говорить серьезно, раньше выступлением за сборную гордились. А сейчас за сборную играли все в РПЛ и играют с такими командами, что и забивали уже тоже все.

Такие игры сводят на нет гордость от выступлений за сборную. Раньше игроки, которые выступали за сборную, чувствовали гордость за страну, у них была мотивация победы, сейчас это превратили в шоу Петросяна. И от этого грустно», – сказал футбольный агент.