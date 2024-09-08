Дмитрий Селюк: «Раньше выступавшие за сборную чувствовали гордость за страну. Сейчас это превратили в шоу Петросяна»

Теги Артем Дзюба Сборная России по футболу Дмитрий Селюк Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу Футбол

Дмитрий Селюк высказался о матчах России с Вьетнамом и Таиландом.

Игра с Таиландом должна была состояться 7 сентября в Ханое, но была отменена из-за тайфуна. Вьетнамцев команда Валерия Карпина разгромила со счетом 3:0.

«Это уже такой юмор в футболе, такие матчи, чтобы посмеяться, пошутить. Проблема в том, что, с одной стороны, это все весело, но если говорить серьезно, раньше выступлением за сборную гордились. А сейчас за сборную играли все в РПЛ и играют с такими командами, что и забивали уже тоже все.

Такие игры сводят на нет гордость от выступлений за сборную. Раньше игроки, которые выступали за сборную, чувствовали гордость за страну, у них была мотивация победы, сейчас это превратили в шоу Петросяна. И от этого грустно», – сказал футбольный агент.

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12 комментариев
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А Селюк сам похож на персонажей из программ Регины Дубовицкой)
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А самое возмутительное, что в сборную опять не вызвали Гогуа!
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Мерзкий персонаж, конечно он прав тут конкретно в чём то, но вся информация от него несёт какую-то ненависть что ли.
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Скоро все твари приползут...
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С кем нужно играть, если мы в изоляции, а весь мир играет отборы? С кем получается договориться, с теми и играем, это по-моему очевидно. Постоянно играть против сборной легионеров? Ну чушь же. А так хоть реально всем ясно, что переход в ту же Азию - шаг назад в уровне футбола.
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А украинцу Селюку какое дело до нашей сборной?
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а раньше всякие селюки привозили толпы африканцев в первую лигу?
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Ответ rarog
Скоро-это когда? Есть точный промежуток? Кроме того,объясните- почему именно приползут,что конкретно поменяется?
Когда? Сам увидишь когда...
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Ответ Михаил1970
А Селюк сам похож на персонажей из программ Регины Дубовицкой)
Дубины Редковицкой
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Внезапный френдли файр
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