Селюк про 3:0: «Смешно, Дзюба установил бы рекорд по голам в матче. Но нужно не обидеть вьетнамских товарищей. Хотелось бы видеть ханойского мальчика в «Спартаке» или «Зените», дружить так дружить»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Селюк Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Далер Кузяев агенты Матвей Сафонов Футбол

Дмитрий Селюк считает, что Россия мало забила Вьетнаму (3:0) в товарищеской игре.

«Никто не смотрит, никто не знает ни одного футболиста. Все плюются. Лететь непонятно куда, непонятно сколько. Вызывать из Парижа Сафонова, Кузяева... Ну ради чего?

А потом говорят: «Мы последние товарищеские матчи выиграли с общим результатом 20:0». Да если брать таких соперников, и 100:0 можно сделать.

С вьетнамцами играть 3:0 – это просто смешно. Если пригласить туда одного Дзюбу и кого-то, кто ему будет подавать, он раз в минуту будет забивать. Он бы там мог установить рекорд по забитым мячам в одном матче, потому что они даже подпрыгнуть не могут.

Но тут ведь нужно не только сыграть, но и не крупно выиграть, чтобы не обидеть вьетнамских товарищей. Чтобы руководители из числа вьетнамских товарищей не обиделись.

Хотелось бы, конечно, видеть одного ханойского мальчика в «Спартаке» или «Зените». Ну а что? Дружить так дружить», – сказал футбольный агент.

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4 комментария
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Как он от всей этой желчи ещё не сдох, загадка.
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Иди себе мимо, Селюк, Бог тебе подаст, а Зенит и Спартак разберутся с комплектованием без твоей помощи.
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Ответ Евгений Сидоров
Как он от всей этой желчи ещё не сдох, загадка.
Я согласен, что Селюк — тот ещё персонаж, но конкретно здесь что он не так сказал? Для чего Сафонов летел тысячи километров из Парижа, если он даже на поле не вышел? Чему радоваться, когда сборная, не имеющая возможностей участвовать в серьёзных турнирах, играет 3:0 с Вьетнамом?
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Он конечно редкостное г…, но в одном он прав, такие команды должны сами прилетать к нам на товарняки
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