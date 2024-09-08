Серджи Роберто собрал идеальный состав «Барсы»: тер Стеген или Вальдес, Алвес, Пуйоль, Пике, Альба, Хави, Иньеста, Бускетс, Неймар, Суарес и Месси

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Серджи Роберто собрал идеальный состав «Барселоны».

«Тер Стеген или Вальдес в воротах, с Дани Алвесом, Пуйолем, Пике и Жорди Альбой в защите. Хави, Иньеста и Бускетс в полузащите. Неймар, Суарес и Месси в атаке.

Фабрегас? Большая честь работать под руководством. Он был одним из лучших игроков в мире. Я очень рад начать это приключение. Он был умен и делал отличные результативные передачи», – сказал защитник «Комо» La Gazzetta dello Sport.

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19 комментариев
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Роналдиньо вместо Неймара
+25
-7
+18
По факту идеальную собрал
+14
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+14
Моя сборная

Бонано
Фирпо-Чигринский-Мина-Дест
Ромеу-Пьянич-Коутиньо
Куарежма-Макси Лопес-Дембеле

В запасе:
голкипер Дютрюэль
защитник Марлон
полунападающие Глеб и Тринкау
+11
-1
+10
Ответ Gleb
Моя сборная Бонано Фирпо-Чигринский-Мина-Дест Ромеу-Пьянич-Коутиньо Куарежма-Макси Лопес-Дембеле В запасе: голкипер Дютрюэль защитник Марлон полунападающие Глеб и Тринкау
Брэйтуэйт для тебя шутка?
+5
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+5
Такой состав и был в 15 году,когда Барса сделала очередной требл,
+5
-1
+4
Ну по-моему плюс-минус идеальный состав, именно им Барселона наводила ужас на соперников, ну разве Суарес и Неймар попозже пришли, но при этом именно МСН забила наибольшее рекордное количество голов, а какие были передачи и понимание на поле всей команды друг друга, абсолютный космос🚀 и красота футбола!!!⚽️
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"Барса" ХХI века.
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Ответ Hitgoe Himgob
Роналдиньо Суарес Месси, я бы на это убийство соперников посмотрел
Месси Рональдо Роналдиньо - вот это похороны
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Ответ wadwill13
Комментарий скрыт
Суарес на 3 головы сильнее Вильи
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думается, каждый из нас составил бы на 90% такой же состав)
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такой состав мог собрать и пятиклассник
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Ответ Yakoobov Alisher
Роналдиньо вместо Неймара
Роналдиньо Суарес Месси, я бы на это убийство соперников посмотрел
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Ответ Sminem
Комментарий скрыт
Факты. От Санчеса и Педро было больше толку, чем от чипсоеда.
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Ответ Evincive
"Барса" ХХI века.
совершенно верно. так-то можно было бы кройфа/рональдиньо на левый фланг, марадону направо, рональдо центрфорвардом, а лео десяткой вместо хави. баланс конечно был бы потерян, но такие списки не для баланса составляют
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