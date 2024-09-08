Ольмо не сыграет со Швейцарией из-за ушиба, но это мера предосторожности. Хавбек «Барсы» избежал серьезной травмы

Дани Ольмо пропустит ближайший матч сборной Испании.

Mundo Deportivo сообщает, что полузащитник сборной , получивший травму колена в игре против Сербии, сегодня прошел медобследование.

Установлено, что сустав не поврежден, это просто сильный ушиб, однако ближайший матч футболист «Барселоны» все же пропустит в качестве меры предосторожности.

Ранее стало известно, что субботнюю тренировку пропустил. Статистику хавбека можно изучить здесь.