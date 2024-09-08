Ольмо не сыграет со Швейцарией из-за ушиба, но это мера предосторожности. Хавбек «Барсы» избежал серьезной травмы
Дани Ольмо пропустит ближайший матч сборной Испании.
Mundo Deportivo сообщает, что полузащитник сборной Испании, получивший травму колена в игре против Сербии, сегодня прошел медобследование.
Установлено, что сустав не поврежден, это просто сильный ушиб, однако ближайший матч футболист «Барселоны» все же пропустит в качестве меры предосторожности.
Ранее стало известно, что субботнюю тренировку Ольмо пропустил. Статистику хавбека можно изучить здесь.