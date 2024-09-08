Ольмо не сыграет со Швейцарией из-за ушиба, но это мера предосторожности. Хавбек «Барсы» избежал серьезной травмы

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Сборная Швейцарии по футболу Дани Ольмо Лига наций УЕФА Здоровье Футбол

Дани Ольмо пропустит ближайший матч сборной Испании.

Mundo Deportivo сообщает, что полузащитник сборной Испании, получивший травму колена в игре против Сербии, сегодня прошел медобследование.

Установлено, что сустав не поврежден, это просто сильный ушиб, однако ближайший матч футболист «Барселоны» все же пропустит в качестве меры предосторожности.

Ранее стало известно, что субботнюю тренировку Ольмо пропустил. Статистику хавбека можно изучить здесь.

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3 комментария
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Вообще не нужно Ольмо играть на этом товарняк-турнире, уровня примерно как "Кожаный мяч", пусть лучше к Лиге Чемпионов и Ла Лиге готовится.
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Слава Богу, что обошлось, здоровья Дани!
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Все абсолютно правильно. Ольмо не должен играть в проводнике. Есть турниры намного важнее. Игорь Климов вы совершенно правы. Барселона должна беречь своих игроков в независимости от возраста.
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