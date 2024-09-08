Суарес помог «Барсе» уговорить Араухо остаться в клубе. Агенты защитника могли искажать позицию «блауграны» (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Ла Лига Луис Суарес агенты Рональд Араухо Футбол

Луис Суарес помог «Барселоне» уговорить Рональда Араухо остаться в клубе.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Суарес, экс-форвард «блауграны» и сборной Уругвая, дружит со своим соотечественником и защитником каталонского клуба. Несколько месяцев назад, когда у Араухо появился вариант с «Баварией», именно Суарес стал своего рода посредником в переговорах руководства «Барсы» с защитником, чей контракт рассчитан до июня 2026 года.

По данным источника, агенты Араухо могли искажать позицию «блауграны» во время переговоров о будущем, и в этих ситуациях президент «Барсы» Жоан Лапорта обращался за консультациями к Суаресу, от которого исходила более правдивая информация.

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8 комментариев
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Думаешь Африканцу дадут за слив на КА?:))

Неймар в 24 года 50 голов+25 голевых за сборную

Венисиас в 24 года 4 гола + 3 голевые

Что это, если не ЗМ:)🤣🤣🤣
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+9
Судя по инстаграм Араухо они с Суаресом похоже и правда большие друзья, если Луис действительно помог Барселоне сохранить Рональда, то ему ещё одно большое человеческое СПАСИБО за поддержку и любовь к каталонскому клубу!!! 👍
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К слову, пару-тройку лет назад, когда у Араухо истекал контракт и велись долгие переговоры по поводу его продления – Барселона не могла предложить много, а игрок настаивал на значительном повышении з/п на фоне активного интереса со стороны других команд, – Суарес таким же образом сослужил службу бывшему клубу.
+6
0
+6
Какой же Суарес человечище, даже несмотря на то что Барселона с ним некрасиво рассталась, не стал дуться на клуб, жаль конечно что эти ребята так рано ушли из команды, могли ещё несколько лет поиграть:)) "Спасибо" Тебасу что развалил того гегемона, что бы риал зацепил пару титулов:)))
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И это правильно.
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Вот и разница, а Карвахаль не помог остаться Начо, т.к. тот не хотел быть терпилой уровня Модрича, во благо африканскому гетто:))
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