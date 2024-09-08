Суарес помог «Барсе» уговорить Араухо остаться в клубе. Агенты защитника могли искажать позицию «блауграны» (Mundo Deportivo)

Луис Суарес помог «Барселоне» уговорить Рональда Араухо остаться в клубе.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

, экс-форвард «блауграны» и сборной Уругвая, дружит со своим соотечественником и защитником каталонского клуба. Несколько месяцев назад, когда у появился вариант с «Баварией», именно Суарес стал своего рода посредником в переговорах руководства «Барсы» с защитником, чей контракт рассчитан до июня 2026 года.

По данным источника, агенты Араухо могли искажать позицию «блауграны» во время переговоров о будущем, и в этих ситуациях президент «Барсы» Жоан Лапорта обращался за консультациями к Суаресу, от которого исходила более правдивая информация.