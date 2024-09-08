Карпин о возвращении из Вьетнама: «Ребята нормально чувствуют себя. Те, кто не сыграл, расстроены, но против погоды и природы ничего не сделаешь»

Валерия Карпин высказался после возвращения сборной России из Вьетнама.

В воскресенье сборная России вернулась в Москву из вьетнамского Ханоя. В субботу команде предстоял товарищеский матч со сборной Таиланда, но из‑за непогоды игру отменили.

– Ребята, думаю, чувствуют себя нормально. Понятно, что те, кто не сыграл, расстроены. Все хотели выйти на поле. Но против погоды и природы ничего не сделаешь.

– Может, какая‑то переигровка будет?

– У меня такой информации нет.

– Насколько опасная ситуация была? Как прошел вылет?

– Задержка случилась, наверное, на час где‑то. Но мы багаж грузили долго. Из‑за погоды ничего не случилось.

– Перелет как проходил?

– Спокойно, все спали.

– Какие впечатления от новичков?

– На том фоне, на котором мы играли, все понравилось. Будут ли еще новички? Все зависит от самих новичков. Как они будут проявлять себя в чемпионате России.

Допустим, Батраков не сыграл, к сожалению. Он должен был выйти на поле во втором матче. Но если он и дальше будет себя проявлять, то у него будет шанс еще сыграть за сборную, – сказал главный тренер сборной России.