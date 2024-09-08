Карпин о возвращении из Вьетнама: «Ребята нормально чувствуют себя. Те, кто не сыграл, расстроены, но против погоды и природы ничего не сделаешь»
Валерия Карпин высказался после возвращения сборной России из Вьетнама.
В воскресенье сборная России вернулась в Москву из вьетнамского Ханоя. В субботу команде предстоял товарищеский матч со сборной Таиланда, но из‑за непогоды игру отменили.
– Ребята, думаю, чувствуют себя нормально. Понятно, что те, кто не сыграл, расстроены. Все хотели выйти на поле. Но против погоды и природы ничего не сделаешь.
– Может, какая‑то переигровка будет?
– У меня такой информации нет.
– Насколько опасная ситуация была? Как прошел вылет?
– Задержка случилась, наверное, на час где‑то. Но мы багаж грузили долго. Из‑за погоды ничего не случилось.
– Перелет как проходил?
– Спокойно, все спали.
– Какие впечатления от новичков?
– На том фоне, на котором мы играли, все понравилось. Будут ли еще новички? Все зависит от самих новичков. Как они будут проявлять себя в чемпионате России.
Допустим, Батраков не сыграл, к сожалению. Он должен был выйти на поле во втором матче. Но если он и дальше будет себя проявлять, то у него будет шанс еще сыграть за сборную, – сказал главный тренер сборной России.
ЦСКА вон например со своей молодёжкой сегодня играет.