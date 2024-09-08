Карпин о возвращении из Вьетнама: «Ребята нормально чувствуют себя. Те, кто не сыграл, расстроены, но против погоды и природы ничего не сделаешь»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Таиланда по футболу Матч ТВ Алексей Батраков Футбол

Валерия Карпин высказался после возвращения сборной России из Вьетнама.

В воскресенье сборная России вернулась в Москву из вьетнамского Ханоя. В субботу команде предстоял товарищеский матч со сборной Таиланда, но из‑за непогоды игру отменили.

– Ребята, думаю, чувствуют себя нормально. Понятно, что те, кто не сыграл, расстроены. Все хотели выйти на поле. Но против погоды и природы ничего не сделаешь.

– Может, какая‑то переигровка будет?

– У меня такой информации нет.

– Насколько опасная ситуация была? Как прошел вылет?

– Задержка случилась, наверное, на час где‑то. Но мы багаж грузили долго. Из‑за погоды ничего не случилось.

– Перелет как проходил?

– Спокойно, все спали.

– Какие впечатления от новичков?

– На том фоне, на котором мы играли, все понравилось. Будут ли еще новички? Все зависит от самих новичков. Как они будут проявлять себя в чемпионате России.

Допустим, Батраков не сыграл, к сожалению. Он должен был выйти на поле во втором матче. Но если он и дальше будет себя проявлять, то у него будет шанс еще сыграть за сборную, – сказал главный тренер сборной России.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я одному удивляюсь, зачем туда послали сборную в такое время года? Наши не знали о капризах тамошней погоды? И потом, зачем тащить Сафонова? Который весь континнент пролетел, чтобы со скамейки посмотреть одну игру с Вьетнамом?)
+6
-4
+2
Ответ Rutinford
Я одному удивляюсь, зачем туда послали сборную в такое время года? Наши не знали о капризах тамошней погоды? И потом, зачем тащить Сафонова? Который весь континнент пролетел, чтобы со скамейки посмотреть одну игру с Вьетнамом?)
Ну может алименты теперь уменьшат. Все-таки человек прошёл через Вьетнам.
+6
-5
+1
Теперь то хоть переходчиков в Азию уменьшится?
+1
-1
0
Когда стало понятно что матч отменяется, неужели нельзя было вылететь домой и экстренно договориться о спарринге с командой рпл? Это было бы и интересно и более конкурентно, чем матч с Тайландом.
ЦСКА вон например со своей молодёжкой сегодня играет.
+1
-1
0
Я, признаться, доволен, что тайфун не дал возможности сыграть ещё один матч. Ещё раз смотреть на несчастного противника, который вовсе не тянет на противника? Да и наших ребят жаль - болтаются по свету как неприкаянные. Лучше бы с молодёжками да с первой пятёркой нашей второй лиги играли, на нормальном покрытии, без этой тягомотины с перелётами за бугор.
0
0
0
Для самолёта летная погода ,а для футбола нелётная?
0
0
0
Пол года плохая погода, полгода совсем никуда
0
0
0
Ну такие вещи на таком уровне нужно предугадывать и прогнозировать, а они до последнего мяли тити
0
0
0
Ну такие вещи на таком уровне нужно предугадывать и прогнозировать, а они до последнего мяли тити
0
0
0
Ответ Kirkorofff
Когда стало понятно что матч отменяется, неужели нельзя было вылететь домой и экстренно договориться о спарринге с командой рпл? Это было бы и интересно и более конкурентно, чем матч с Тайландом. ЦСКА вон например со своей молодёжкой сегодня играет.
Так когда стало известно ,что матч отменяется , то и погода стала нелетная 🤷🏻‍♂️Там жесть че было судя по видео
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий