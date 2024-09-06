Карпин перед матчем с Таиландом: «Цель – победить. Выезд сложный, играем через день, у меня такого не было в карьере, наверное»

Валерий Карпин высказался о сборной Таиланда.

Вчера россияне разгромили Вьетнам (3:0). Матч сборной России с командой Таиланда запланирован на 7 сентября.

– Готовы ли вы к завтрашнему матчу и какую цель ставите перед собой?

– Завтра надо быть готовыми. Цель – победить.

– Как прошло восстановление тех, кто принимал участие в матче с Вьетнамом? Будет ли кто-то из них играть с Таиландом?

– Все как обычно. Восстановились, поужинали, поспали. Надеюсь, что выспались. смогут выйти те, кто выходил в матче с Вьетнамом на замену, например, .

– У вас всего одна тренировка, насколько это сложно для вас?

– Весь этот выезд сложный. Даже не с точки зрения логистики, а с точки зрения того, что мы играем через день. У меня, наверное, ни разу такого не было в карьере – ни как у футболиста, ни как у тренера.

Соответственно, есть определенная сложность в том, чтобы подготовиться к матчу с Таиландом за одну тренировку, учитывая то, что у нас, грубо говоря, 25 футболистов, из которых 10 вчера провели практически полный матч.

Но мы все это знали заранее и планировали свою работу соответственным образом, – сказал главный тренер сборной России Карпин.

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