Карпин перед матчем с Таиландом: «Цель – победить. Выезд сложный, играем через день, у меня такого не было в карьере, наверное»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Данил Глебов Футбол

Валерий Карпин высказался о сборной Таиланда.

Вчера россияне разгромили Вьетнам (3:0). Матч сборной России с командой Таиланда запланирован на 7 сентября.

– Готовы ли вы к завтрашнему матчу и какую цель ставите перед собой?

– Завтра надо быть готовыми. Цель – победить.

– Как прошло восстановление тех, кто принимал участие в матче с Вьетнамом? Будет ли кто-то из них играть с Таиландом?  

– Все как обычно. Восстановились, поужинали, поспали. Надеюсь, что выспались. С Таиландом смогут выйти те, кто выходил в матче с Вьетнамом на замену, например, Глебов

– У вас всего одна тренировка, насколько это сложно для вас?

– Весь этот выезд сложный. Даже не с точки зрения логистики, а с точки зрения того, что мы играем через день. У меня, наверное, ни разу такого не было в карьере – ни как у футболиста, ни как у тренера.

Соответственно, есть определенная сложность в том, чтобы подготовиться к матчу с Таиландом за одну тренировку, учитывая то, что у нас, грубо говоря, 25 футболистов, из которых 10 вчера провели практически полный матч.

Но мы все это знали заранее и планировали свою работу соответственным образом, – сказал главный тренер сборной России Карпин.

Матч России с Таиландом под угрозой. На Вьетнам надвигается супертайфун «Яги»

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9 комментариев
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Так у тебя там три состава , Валера, игроки не повторятся даже.
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Сборная лучшей лиги мира бы их вынесла, Валера, как-нибудь справимся
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Николай чудотворец должен помочь
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Тайфун приближается, скорость ветра достигает 60 метров в секунду, а осадки превратят поле в бассейн. В лучшем случае перенесут матч.
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Улыбнуло
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Матча не будет, из-за тайфуна. Перенесут ли? Сомневаюсь. Вряд ли поле придет в норму через день или два, после такого-то лютого дождя, какой ожидается.
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ой карпин обязательно победи в никому не нужном матче, покажите всему миру что мы боремся, пусть над нами посмеются пока злая ната хочет нас захватить.. потом обязательно кувейт и острова фиджи обыграем чтобы показать всему миру какие мы крутые
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У пуделя любой выезд сложный. Выезд в Хорватию сложный, выезд в Таджикистан или Вьетнам тоже сложный.
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