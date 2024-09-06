Роналдо из «Ростова» – в новом шоу РПЛ: «Меня назвали в честь Роналдо и Роналдиньо. Мечтаю поговорить с Феноменом»

Новое шоу от РПЛ.

В январе «Ростов» укрепился Роналдо – которого назвали в честь того самого Роналдо . Трансфер можно назвать успешным – 10 мячей и еще 4 передачи РПЛ. Так что пора узнать бразильца лучше.

Роналдо снялся в премьерном выпуске шоу «Ассоциации», которое будет выходить на канале Мир РПЛ . Ведущая «Матч ТВ» Сабина Актерина называет слова и просит звезд рассказать, что им приходит в голову в первую очередь. Параллельно гости делятся историями. Например, Роналдо объяснил, почему Карпин – босс, а Клаудиньо – маэстро, отметил сильные качества Глебова и Осипенко, а также рассказал о футбольных кумирах.

Пересказываем самое яркое.

Карпин – мотиватор и босс. Но приветливый

«Когда я приехал, он сказал: «Слушай меня. Это очень важно. Я хочу, чтобы ты меня слушал». Карпин – босс. Он руководит нами и делает это правильно. Так мы чувствуем себя едиными целым.

Хотел бы поблагодарить тренера – за то, что он дал мне возможность находиться здесь [в «Ростове»] и развиваться. Это великолепный опыт. Карпин – приветливый человек и, безусловно, мотиватор. Он пример для всех нас».

Роналдо мечтает поговорить с Феноменом

«Меня назвали в честь бразильцев Роналдо и Роналдиньо. Они в 2000 году были очень популярны. Мой брат был их поклонником – и так получилось, что меня назвали в честь их обоих.

Кумир – все-таки Роналдо, Феномен. Несмотря на все травмы, у него была фантастическая карьера, финал ЧМ. Его история вдохновляет каждого.

Моя мечта – узнать его, однажды поговорить с ним, спросить советы. В том числе и о жизни. Кто знает, может с помощью всевышнего это однажды удастся».

В «Ростове» выделяются Глебов и Осипенко. А в РПЛ нравится Клаудиньо

– Когда ты приехал в Россию, какой футболист тебя удивил?

– Глебов. С таким ростом (показывает вниз) у него вооот такой уровень игры (показывает наверх), ха-ха!

Глебов – наш капитан. Он пример на поле и за пределами. Еще назову Осипенко. У него отличная техника. И вообще все ребята в «Ростове» высокого уровня.

– В нашей лиге много бразильцев. Кто самый сильный?

– Клаудиньо выделяется. Он особенный. Играет в хорошей команде и для нее он маэстро. Ведет игру и отдает голевые передачи.

Роналдо не любит тусовки. Лучше почитает про бога – называет его отцом

«Я не тусовщик, более спокойный. Все любят вечеринки, музыку. Но я рано ушел из дома за мечтой и более сфокусирован на цели. Отдыхаю по-разному. Люблю играть в приставку. Читаю книги о боге.

Для меня он отец. Бог изменил мою жизнь. Я нахожусь здесь благодаря богу. Любовь, которую он проявляет по отношению к нам – я не заслуживаю этой любви. Ее невозможно структурировать и объяснить. Я люблю бога и часто на футболках у меня была надпись: «Бог справедлив».

Несмотря на то, что мы порой не заслуживаем этого, бог справедлив к нам и я благодарен ему за это.

В России не хожу в церковь. Но, слава богу, мы нашли здесь пастора, который говорит на португальском. Наша семья с ним часто разговаривает. И это тоже воля божья».

Роналдо рос в сложных условиях. Голодал и делил комнату с братом и мамой

«Мой отец был профессиональным футболистом. Он играл в «Реале» из Рио-де-Жанейро. Летал играть в Венесуэлу. Брата уже нет, но он играл в «Ботафого» до 20 лет. Все это повлияло и на меня.

Детство было сложным, и я не стыжусь в этом признаваться. Порой мне было нечего есть. Мог просыпаться утром и весь день ждать маму, которая приходила очень поздно.

У нас была одна комната – и я делил ее с братом и мамой. Да, детство было непростым, но всегда находились люди, кто нам помогали – это крестные, тети, кузены. 50% того, что я нахожусь здесь – это их заслуга.

Я тоже помогаю людям, но не хотел бы об этом говорить. Всевышний знает – и мне этого достаточно. Могу сказать, что я сплю спокойно».

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Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев