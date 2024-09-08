Карло Анчелотти: «Стараюсь выстраивать отношения с игроками не только на профессиональном, но и на личном уровне. Это помогает в работе» 

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти рассказал о главном в своей тренерской работе.

«Это работа, где много власти и ответственности. Я выбираю время тренировок, определяю состав, но в конечном итоге главное – взаимоотношения с людьми. Это важнейший аспект.

Иногда я спрашиваю у игроков: «Кто ты?», и они отвечают: «Я футболист». И я говорю им: «Нет, ты человек, который играет в футбол».

Я стараюсь выстраивать отношения с ними не только на профессиональном, но и на личном уровне, потому что именно так можно добиться, чтобы профессионал играл лучше. 

Это нелегко, поскольку футболист всегда хочет играть. На поле выходят только 11 человек, а остальные 15 – смотрят игру. Но если удается выстроить хорошие личные отношения с игроками, это помогает тебе работать лучше. Ты должен быть честным с людьми», – сказал главный тренер «Реала».

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12 комментариев
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В начале 10-х думал, что пиком и сильнейшей командой Дона Карло будет мощнейший Милан 02-07 с бетонной защитой, мастерами ПЗ и эффективными форвардами, потом шли хорошие, но не выдающиеся времена в Челси, ПСЖ и Баварии.
Но Реал, конечно, стал самым успешным клубом.
Более 20 лет на выдающемся уровне.
ЛЧ-2003
ЛЧ-2023.
Так же тренирует суперклуб и добивается максимума,тот же Моур уже тренирует клубы 2-3 эшелонов .
+9
-2
+7
Друг, товарищ, соратник, тренер, строгий начальник... И самое главное это действительно даёт результат, судя по достижениям и количеству трофеев папы Карло 😎
+6
-2
+4
Ответ samatzakirzyanov
Если бы у Моуриньо был состав Реала, он бы тоже показывал результат. А так Анчелотти провалился со средним составом Эвертона.
У Моуриньо был состав Реала
+4
-1
+3
Ответ Tseren031293
В начале 10-х думал, что пиком и сильнейшей командой Дона Карло будет мощнейший Милан 02-07 с бетонной защитой, мастерами ПЗ и эффективными форвардами, потом шли хорошие, но не выдающиеся времена в Челси, ПСЖ и Баварии. Но Реал, конечно, стал самым успешным клубом. Более 20 лет на выдающемся уровне. ЛЧ-2003 ЛЧ-2023. Так же тренирует суперклуб и добивается максимума,тот же Моур уже тренирует клубы 2-3 эшелонов .
Если бы у Моуриньо был состав Реала, он бы тоже показывал результат. А так Анчелотти провалился со средним составом Эвертона.
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Гибкий тренер.
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Комментарий удален модератором
Папа Карло не только Великий тренер, но и прекрасный человек, друг для своих игроков, отличный мотиватор и тактик! Посмотрите кадры с празднования «Реалом» титулов Ла Лиги и ЛЧ, настоящая душа раздевалки! «Мадрид» - это семья!
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Величайший тренер. И потрясающий человек.
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Ответ тренер с района
Комментарий удален модератором
Вини может приструнить только тренер-африканец - Анри допустим)
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