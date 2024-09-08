Карло Анчелотти: «Стараюсь выстраивать отношения с игроками не только на профессиональном, но и на личном уровне. Это помогает в работе» 

Карло Анчелотти рассказал о главном в своей тренерской работе.

«Это работа, где много власти и ответственности. Я выбираю время тренировок, определяю состав, но в конечном итоге главное – взаимоотношения с людьми. Это важнейший аспект.

Иногда я спрашиваю у игроков: «Кто ты?», и они отвечают: «Я футболист». И я говорю им: «Нет, ты человек, который играет в футбол».

Я стараюсь выстраивать отношения с ними не только на профессиональном, но и на личном уровне, потому что именно так можно добиться, чтобы профессионал играл лучше.

Это нелегко, поскольку футболист всегда хочет играть. На поле выходят только 11 человек, а остальные 15 – смотрят игру. Но если удается выстроить хорошие личные отношения с игроками, это помогает тебе работать лучше. Ты должен быть честным с людьми», – сказал главный тренер « ».