Карло Анчелотти: «Стараюсь выстраивать отношения с игроками не только на профессиональном, но и на личном уровне. Это помогает в работе»
Карло Анчелотти рассказал о главном в своей тренерской работе.
«Это работа, где много власти и ответственности. Я выбираю время тренировок, определяю состав, но в конечном итоге главное – взаимоотношения с людьми. Это важнейший аспект.
Иногда я спрашиваю у игроков: «Кто ты?», и они отвечают: «Я футболист». И я говорю им: «Нет, ты человек, который играет в футбол».
Я стараюсь выстраивать отношения с ними не только на профессиональном, но и на личном уровне, потому что именно так можно добиться, чтобы профессионал играл лучше.
Это нелегко, поскольку футболист всегда хочет играть. На поле выходят только 11 человек, а остальные 15 – смотрят игру. Но если удается выстроить хорошие личные отношения с игроками, это помогает тебе работать лучше. Ты должен быть честным с людьми», – сказал главный тренер «Реала».
Но Реал, конечно, стал самым успешным клубом.
Более 20 лет на выдающемся уровне.
ЛЧ-2003
ЛЧ-2023.
Так же тренирует суперклуб и добивается максимума,тот же Моур уже тренирует клубы 2-3 эшелонов .