Анчелотти о фото с сигарой: «Я не курю их, это было лишь раз, в автобусе с игроками. Но дома у меня их полно – надарили. То же самое и со жвачкой»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Здоровье Питание еда Футбол

Карло Анчелотти рассказал, как отмечает победы.

В 2022 году во время празднования победы в Ла Лиге главный тренер «Реала» закурил сигару, находясь в автобусе вместе с игроками, и сделал фото, которое стало вирусным.

«Мне нравится танцевать, петь, хорошо проводить время с семьей и друзьями. Важно выбрать правильный момент для этого, я пою только тогда, когда мы выигрываем титулы и на стадионе.

Я курил сигару всего один раз в жизни – это было в автобусе с игроками. Я никогда не курю сигары, но сейчас у меня дома полно сигар – надарили.

То же самое со жвачкой: люди всегда дарят мне ее, а я жую ее только во время матчей», – сказал главный тренер «Реала.

Винисиус выложил фото Анчелотти с сигарой и в солнцезащитных очках: «Босс 😎»

Анчелотти повторил то самое празднование: с сигарой и очками 😎

Анчелотти снова сделал фото с сигарой на параде «Реала» – в третий раз: «Традиционный снимок»

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И коллекция накладных приподнятых бровей 😁)))
+17
0
+17
Понимаю Карло. Мне тоже пол жизни дарят ножи.
+2
0
+2
Странное интервью )>)
+2
0
+2
Какой то он странный в последнее время
+2
0
+2
Карло Анчелотти: «Я не поднимаю бровь. Это было лишь раз, но успело стать мемом»
+2
-1
+1
жвачки тоже не курит?
+1
0
+1
Он в Ростове еще с сигарой был на фото. В 1999 году.
+1
0
+1
Ответ Do you know?_1116343357
И коллекция накладных приподнятых бровей 😁)))
ахаха)
+2
-1
+1
Ответ Stas Zaitsev
Нож дарить не положено. Нож можно только продать. Если ты этого не знаешь, значит чтото сменилось в поколениях.
Где это написано? Есть какой-то закон?:)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий