Анчелотти о фото с сигарой: «Я не курю их, это было лишь раз, в автобусе с игроками. Но дома у меня их полно – надарили. То же самое и со жвачкой»

Карло Анчелотти рассказал, как отмечает победы.

В 2022 году во время празднования победы в главный тренер « » закурил сигару, находясь в автобусе вместе с игроками, и сделал фото, которое стало вирусным.

«Мне нравится танцевать, петь, хорошо проводить время с семьей и друзьями. Важно выбрать правильный момент для этого, я пою только тогда, когда мы выигрываем титулы и на стадионе.

Я курил сигару всего один раз в жизни – это было в автобусе с игроками. Я никогда не курю сигары, но сейчас у меня дома полно сигар – надарили.

То же самое со жвачкой: люди всегда дарят мне ее, а я жую ее только во время матчей», – сказал главный тренер «Реала.

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Анчелотти повторил то самое празднование: с сигарой и очками 😎

Анчелотти снова сделал фото с сигарой на параде «Реала» – в третий раз: «Традиционный снимок»