Анчелотти о фото с сигарой: «Я не курю их, это было лишь раз, в автобусе с игроками. Но дома у меня их полно – надарили. То же самое и со жвачкой»
Карло Анчелотти рассказал, как отмечает победы.
В 2022 году во время празднования победы в Ла Лиге главный тренер «Реала» закурил сигару, находясь в автобусе вместе с игроками, и сделал фото, которое стало вирусным.
«Мне нравится танцевать, петь, хорошо проводить время с семьей и друзьями. Важно выбрать правильный момент для этого, я пою только тогда, когда мы выигрываем титулы и на стадионе.
Я курил сигару всего один раз в жизни – это было в автобусе с игроками. Я никогда не курю сигары, но сейчас у меня дома полно сигар – надарили.
То же самое со жвачкой: люди всегда дарят мне ее, а я жую ее только во время матчей», – сказал главный тренер «Реала.
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