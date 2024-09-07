Анчелотти о завершении карьеры: «Закончу, когда перестану волноваться перед матчем. Я все еще нервничаю, чувствую давление. Буду тренировать еще долго, думаю»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти рассказал, что подтолкнет его к завершению тренерской карьеры.

«Жизнь без давления, без небольшого стресса немыслима. Слишком много стресса – это плохо, но небольшое количество становится топливом. Я завершу карьеру в тот день, когда перестану чувствовать волнение перед матчем.

Перед игрой есть беспокойство, негативные мысли о том, что все пойдет не так, как нужно, что нам забьют, но с началом игры все исчезает. Нужно стремиться к спокойствию, чтобы справляться с возникающими по ходу матча событиями.

Я буду тренировать до тех пор, пока это пламя во мне не погаснет. Я все еще нервничаю перед матчами, чувствую давление, и до тех пор, пока это не изменится, я буду продолжать работать. Да, я думаю, что еще долго буду тренировать», – отметил главный тренер «Реала» в ходе мероприятия Mexico Siglo XXI.

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4 комментария
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Тренируй Карло, ты однозначно один из лучших тренеров в мире, продолжай в том же духе!!!
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