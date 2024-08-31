Генменеджер Ла Лиги: «Ольмо зарегистрирован до 31 декабря. Если «Барса» не разберется с лимитом расходов, Дани будет исключен из заявки»
«Барселона» зарегистрировала Дани Ольмо лишь до конца 2024 года.
Напомним, каталонский клуб зарегистрировал своего новичка в Ла Лиге, воспользовавшись правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника Андреаса Кристенсена.
Генеральный менеджер Ла Лиги Хавьер Гомес сообщил, что регистрация испанского защитника действует только до конца декабря.
«Дани Ольмо зарегистрирован до 31 декабря. Если ФК «Барселона» не разберется с лимитом расходов, то Дани Ольмо будет исключен из заявки 1 января», – сказал Гомес.
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