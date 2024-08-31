Генменеджер Ла Лиги: «Ольмо зарегистрирован до 31 декабря. Если «Барса» не разберется с лимитом расходов, Дани будет исключен из заявки»

Теги Барселона Ла Лига Дани Ольмо Футбол

«Барселона» зарегистрировала Дани Ольмо лишь до конца 2024 года.

Напомним, каталонский клуб зарегистрировал своего новичка в Ла Лиге, воспользовавшись правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника Андреаса Кристенсена.

Генеральный менеджер Ла Лиги Хавьер Гомес сообщил, что регистрация испанского защитника действует только до конца декабря.

«Дани Ольмо зарегистрирован до 31 декабря. Если ФК «Барселона» не разберется с лимитом расходов, то Дани Ольмо будет исключен из заявки 1 января», – сказал Гомес. 

У «Барсы» снова проблемы с регистрацией игроков. Ну сколько можно?

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«Барсе» можно регистрировать игроков, говоря, что травма на месяц-полтора «долгосрочная». «Мадриду» приходится плыть по этому морю грязи». Клубное ТВ «Реала» об Ольмо в заявке вместо Кристенсена

41 комментарий
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Уже даже надоело читать как Барса не может зарегистрировать очередного игрока, но потом магическим образом всё получается и эти самые игроки играют…
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Да уж… неловко даже такое читать 🙈
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До того момента ещё кто-нибудь сломается, Ольмо может не переживать.
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Ответ Эксперт Спортс
Как же Ла Лига не любит Барсу, вместо того чтобы помочь нет нужно же палку в колеса
С чего бы Ла Лига должна нарушать свои собственные правила? С чего бы она должна помогать определенному клубу?
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30 декабря: Лапорта с монтировкой в кустах у дома Кристенсена
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Песенка бывалого каталанца : "Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу, то рычаг я передёрну, то гоату доплачу"
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Ответ Kirill Dmitriev
Вам ещё в Мюнхен ехать.
Если бы ты смотрел внимательнее жеребьевку , то увидел бы , что в Мюнхен не придется ехать )
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Ответ Mbgxz Mcfc
Уже даже надоело читать как Барса не может зарегистрировать очередного игрока, но потом магическим образом всё получается и эти самые игроки играют…
Всего лишь нужно поддерживать баланс травм
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ранние морозы в виде мадридских -4 запустили тотальный озноб по всем фронтам. От тв и газетёнок до менеджмента🤓
Давай про мороз поговорим в конце октября...
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Ответ Артемий Батищев
С чего бы Ла Лига должна нарушать свои собственные правила? С чего бы она должна помогать определенному клубу?
Реалу ведь с судьями помогают)
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Ответ Артемий Батищев
С чего бы Ла Лига должна нарушать свои собственные правила? С чего бы она должна помогать определенному клубу?
Вся Ла Лига, кроме Реала бомжует из-за идиотских правил. Почему-то никакая из топ лиг больше не переживает последствий ковида, кроме Ла Лиги. Атлетико закупился только из-за ухода кучи игроков и продажи части акций
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Ответ Артемий Батищев
С чего бы Ла Лига должна нарушать свои собственные правила? С чего бы она должна помогать определенному клубу?
когда президент Лиги в открытую говорит что болеет за сливочных, не кажется ли вам что это ситуация сделано так чтобы Барселону больше не видеть в топах.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Пора привыкнуть. Барселона последних лет - это подлинное Шапито, на курьих ножках.
Ну не шапито, просто пытаются выжать максимум из тех возможностей которые у нее есть, не взирая на имидж
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Лапорта и Деку в зимнее окно должны избавиться от де Йонга и получить транш от Nike и финансовые проблемы будут решены, в том числе и регистрация Дани:))
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Вас, товарищ, тоже могут уволить в любой момент
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Новости доходят с Эстонской скоростью:))
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У Ольмо "чемоданное настроение".
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