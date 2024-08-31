Генменеджер Ла Лиги: «Ольмо зарегистрирован до 31 декабря. Если «Барса» не разберется с лимитом расходов, Дани будет исключен из заявки»

«Барселона» зарегистрировала Дани Ольмо лишь до конца 2024 года.

Напомним, каталонский клуб зарегистрировал своего новичка в Ла Лиге, воспользовавшись правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника Андреаса Кристенсена.

Генеральный менеджер Ла Лиги Хавьер Гомес сообщил, что регистрация испанского защитника действует только до конца декабря.

« зарегистрирован до 31 декабря. Если ФК « » не разберется с лимитом расходов, то Дани Ольмо будет исключен из заявки 1 января», – сказал Гомес.

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